Дмитро Кулеба та його кохана пояснили, чому не одружуються: "Ми про це навіть не думали"
- Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька живуть разом з 2021 року, але не поспішають одружуватися, вважаючи шлюб формальністю.
- Пара представляє одне одного як цивільна дружина та чоловік, оскільки це простіше.
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває у стосунках з бізнесвумен Світланою Павелецькою. Вони з 2021 року живуть разом, однак не поспішають одружуватися.
В інтерв'ю Славі Дьоміну Дмитро та Світлана пояснили, чому не укладають офіційний шлюб, передає 24 Канал. Також вони розповіли, чи планують одружуватися у майбутньому.
До речі Дмитро Кулеба вперше висловився про розлучення і стосунки з колишньою дружиною
Ми вже були одружені й знаємо, що сам факт штампа у паспорті не поєднує більше, стримує більше. Тому це така формальність,
– сказала Світлана Павелецька.
Слава Дьомін запитав у пари, чи планують вони оформлювати свої стосунки офіційно в майбутньому. Павелецька відповіла коротко: "You never know" (Ніколи не знаєш – 24 Канал).
Чесно кажучи, ми про це навіть не думали й не говорили. Якщо вам гарно разом… Єдина проблема, яка виникає, це, власне, коли ми представляємо одне одного комусь. Наприклад, англійською мовою звучить нормально, коли кажеш, що це моя партнерка, а українською воно дивно звучить,
– зазначив Дмитро Кулеба.
Так, пара вирішила представляти одне одного як цивільна дружина та цивільний чоловік, адже так простіше.
Інтерв'ю з Дмитром Кулебою: дивіться відео онлайн
Коротко про особисте життя Кулеби та Павелецької
- Нагадаємо, що Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька познайомилися у 2003 році, коли були студентами. Ексочільник МЗС України зізнавався, що між ними одразу спалахнула іскра, однак потім шляхи розійшлися. Спілкування відновилося у 2014 році, а через кілька років вони почали зустрічатися.
- Разом з ексдружиною Євгенією Кулеба виховує двох дітей. У Павелецької від попереднього шлюбу є син.