Дмитро Кулеба та його кохана пояснили, чому не одружуються: "Ми про це навіть не думали"

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває у стосунках з бізнесвумен Світланою Павелецькою. Вони з 2021 року живуть разом, однак не поспішають одружуватися.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Дмитро та Світлана пояснили, чому не укладають офіційний шлюб, передає 24 Канал. Також вони розповіли, чи планують одружуватися у майбутньому.

Ми вже були одружені й знаємо, що сам факт штампа у паспорті не поєднує більше, стримує більше. Тому це така формальність,

– сказала Світлана Павелецька.

Слава Дьомін запитав у пари, чи планують вони оформлювати свої стосунки офіційно в майбутньому. Павелецька відповіла коротко: "You never know" (Ніколи не знаєш – 24 Канал).

Чесно кажучи, ми про це навіть не думали й не говорили. Якщо вам гарно разом… Єдина проблема, яка виникає, це, власне, коли ми представляємо одне одного комусь. Наприклад, англійською мовою звучить нормально, коли кажеш, що це моя партнерка, а українською воно дивно звучить,

– зазначив Дмитро Кулеба.

Так, пара вирішила представляти одне одного як цивільна дружина та цивільний чоловік, адже так простіше.

Інтерв'ю з Дмитром Кулебою: дивіться відео онлайн

Коротко про особисте життя Кулеби та Павелецької