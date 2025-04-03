Дмитро Кулеба та його обраниця розповіли, яких українських виконавців слухають

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та співзасновниця видавництва "Книголав" Світлана Павелецька, з якою він зустрічається, розповіли, яких українських виконавців слухають.

Кулеба поділився, що зараз його "хіт дня" – це пісня ROXOLANA "Мистецтво". Чоловік почув її на одній зі стрімінгових платформ, пише Show 24 з посиланням на проєкт від Люкс ФМ "По хатах".

Теж цікаво Дмитро Кулеба та його кохана показала подарунок від Зеленських на Новий рік

Також Дмитро Кулеба є прихильником гурту "Курган і Agregat", про що розповідав раніше. За словами ексміністра закордонних справ України, учасники колективу – "дуже правильні пацани".

Пацани з Харківської області, зі Слобожанщини. Вони на суржику співають, але не треба закривати очі на правду: в країні мільйони людей так говорять. І вони дуже правильні пацани. Окрім класної музики, вони ще збирають багато грошей на Сили оборони. Це справжні українці, справжні патріоти,

– каже Кулеба.

Для довідки! Курган і Agregat – український хіп-хоп гурт з Харківщини. Учасники колективу: брати-близнюки Аміл і Раміл Насірови та Євген Володченко, який раніше служив у підрозділі "Кракен".

Крім того, дипломат поділився, що йому подобається пісня Наді Дорофєєвої "Хартбіт". Він додав, що це "літній хіт, який підбадьорив людей".

Дмитро Кулеба з коханою в проєкті "По хатах": дивіться відео онлайн

Що слухає Світлана Павелецька

Кохана Дмитра Кулеби, Світлана Павелецька, розповіла, що місяць тому вперше почула пісню гурту "Жадан і Собаки" "Ріка" та зізналась, що постійно її слухає. Також бізнесвумен подобається трек Monatik "А що?".

Павелецька, як і її обранець, любить гурт "Курган і Agregat". Жінці подобаються пісні "90 днів" та "Gabeli".