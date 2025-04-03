Кулеба та Павелецька показали свою квартиру у проєкті "По хатах" від Люкс ФМ, інформує Show 24. Коли вони були на кухні, увагу ведучої Оксани Кучми привернув красивий посуд.

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Світлана Павелецька розповіла, що вони купують багато посуду від українських брендів. У пари є келихи з гутного скла від Gunia Project. Один набір їм подарували Володимир та Олена Зеленські на Новий рік.

Це українська традиція гутного скла. Майстрів дуже важко знайти,

– зауважила Павелецька.

Келихи від Gunia Project / Скриншот з відео

Також Світлана показала келих від бренду української моделі Надії Шаповал.

Келихи від українських брендів / Скриншот з відео

Скільки коштує набір келихів від Gunia Project

Набір келихів з гутного скла від Gunia Project коштує 4800 гривень. На сайті зазначається, що назва технології походить від скловарних майстерень "гути". Там з XVI століття виготовляли скляний посуд і предмети декору.

"Зараз технологія занепадає та гутних печей майже не залишилось на території України. Кожна річ, виконана і прикрашена майстром у процесі вільного видування, має унікальну пластичну форму", – йдеться в описі.

Набір келихів з гутного скла / Скриншот з сайту

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька пояснили, чому не одружуються. За словами бізнесвумен, "факт штампа у паспорті не поєднує більше, стримує більше". Вона вважає це формальністю.