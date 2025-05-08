Більше не пара: відомий український актор оголосив про розлучення з дружиною

Зірка фільму "Той, хто пройшов крізь вогонь" Дмитро Лінартович поділився подробицями особистого життя. Актор, який з перших днів російського вторгнення став на захист України, зізнався, що розлучився з дружиною.

Він розповів, як вони з коханою прийняли таке рішення і поділився, чи підтримують далі зв'язок. Повідомляє Show 24 з посиланням на ОBOZ.UA.

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За словами Лінартовича, його колишня дружина та двоє синів наразі мешкають за кордоном. Актор розповів, що на початку війни відвіз родину до Київської області, однак через небезпеку та постійні обстріли вони були змушені покинути Україну.

Спочатку вони переїхали до Польщі, потім до Італії, а згодом – знову перебралися. Дружина з синами нині мешкає за океаном

– поділився Дмитро.

Він наголосив, що рішення про розірвання шлюбу було взаємним. Попри розлучення, актор продовжує підтримувати зв'язок із синами та допомагати їм.

Я люблю своїх дітей і з повагою ставлюсь до їхньої матері. Дякую їй за те, що подарувала мені двох чудових козаків,

– зазначив Лінартович.

Нині Дмитро відновлюється після важкого поранення, якого зазнав у січні 2023 року під час бойових дій поблизу Соледара. Варто зазначити, що з початком повномасштабного вторгнення Росії актор одразу вступив до лав територіальної оборони, а згодом підписав контракт і пройшов відбір до десантно-штурмових військ. За час служби Лінартович брав участь у боях на Херсонському напрямку та в районі Бахмута на Донеччині.

Попри тривалу реабілітацію, актор поступово повертається до творчої діяльності – йому вдається періодично зніматися в кіно та виступати в театрі.

Зауважимо, напередодні лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк підтвердив розлучення з дружиною.