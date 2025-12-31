Росіянин Нагієв записав неоднозначне відео: який натяк у ньому знайшли українці
- Дмитро Нагієв опублікував в Instagram відеозвернення, в якому побажав перемоги у всьому і зазначив, що на нього та його країну здійснюють "атаку".
- Деякі українські коментатори інтерпретували його слова як прихований антивоєнний меседж.
Напередодні Нового 2026 року популярний російський актор Дмитро Нагієв, відомий ролями в серіалах "Кухня" та "Фізрук", опублікував в Instagram коротке відеозвернення. Воно викликало бурхливу дискусію в соцмережах через свою неоднозначність. Актор привітав підписників зі святом і побажав "перемоги у всьому".
Українська аудиторія сприйняла це як протест проти війни. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на сторінку Нагієва в Instagram.
Актуально Який конфлікт стався між Зеленським і Масляковим у часи КВК
Що сказав актор у відео?
У ролику Дмитро Нагієв заявив, що останнім часом на нього та на його країну нібито здійснюють "атаку". Втім, він підкреслив, що, попри все, перебуває в Росії.
З моїх слів зробили атаку. Атаку на мене, атаку на країну, на мою країну. Адже Діма вдома. І все, що тут відбувається, кожного з нас стосується в першу чергу,
– сказав Дмитро.
Хоча звернення явно адресоване російській аудиторії, серед коментарів з'явилися й повідомлення від українців. Деякі з них інтерпретували слова актора як прихований антивоєнний меседж і навіть подякували йому за "підтримку України".
У мережі писали:
- "Дмитрий спасибо большое за поддержку Украины. Привіт із Запоріжжя ";
- "Винница, Украина — с Новым годом Вас!";
"Дмитрий, спасибо !!! Днепро".
Водночас Нагієв у відео жодного разу прямо не згадав війну проти України, а його слова радше виглядали як спроба відбитися від недавньої хвилі критики.
Яка передісторія?
- Приводом для обурення публіки стали слова актора на прем'єрі фільму "Ялинки 12". Тоді він зазначив, що глядачі втомилися від військової тематики в кіно, а пропагандистські стрічки часто показують "сіру та брудну" реальність.
- Ці фрази спровокували скандал, зокрема один із депутатів Курської обласної думи навіть вимагав визнати Нагієва іноагентом і позбавити його роботи в Росії. Російські користувачі в коментарях дорікали актору за надмірну обережність, "гру в натяки" та небажання чітко висловити прокремлівську позицію.
- Попри всі спекуляції, Нагієв уникає прямих політичних заяв щодо війни та продовжує триматися нейтральної лінії.