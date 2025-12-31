Росіянин Нагієв записав неоднозначне відео: який натяк у ньому знайшли українці

Напередодні Нового 2026 року популярний російський актор Дмитро Нагієв, відомий ролями в серіалах "Кухня" та "Фізрук", опублікував в Instagram коротке відеозвернення. Воно викликало бурхливу дискусію в соцмережах через свою неоднозначність. Актор привітав підписників зі святом і побажав "перемоги у всьому".

Українська аудиторія сприйняла це як протест проти війни. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на сторінку Нагієва в Instagram.

Актуально Який конфлікт стався між Зеленським і Масляковим у часи КВК

Що сказав актор у відео?

У ролику Дмитро Нагієв заявив, що останнім часом на нього та на його країну нібито здійснюють "атаку". Втім, він підкреслив, що, попри все, перебуває в Росії.

З моїх слів зробили атаку. Атаку на мене, атаку на країну, на мою країну. Адже Діма вдома. І все, що тут відбувається, кожного з нас стосується в першу чергу,

– сказав Дмитро.

Хоча звернення явно адресоване російській аудиторії, серед коментарів з'явилися й повідомлення від українців. Деякі з них інтерпретували слова актора як прихований антивоєнний меседж і навіть подякували йому за "підтримку України".

У мережі писали:

"Дмитрий спасибо большое за поддержку Украины. Привіт із Запоріжжя ";

"Винница, Украина — с Новым годом Вас!";

"Дмитрий, спасибо !!! Днепро".

Коментар під відео Дмитра Нагієва / Скриншот

Водночас Нагієв у відео жодного разу прямо не згадав війну проти України, а його слова радше виглядали як спроба відбитися від недавньої хвилі критики.

Яка передісторія?