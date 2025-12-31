Россиянин Нагиев записал неоднозначное видео: какой намек в нем нашли украинцы

Накануне Нового 2026 года популярный российский актер Дмитрий Нагиев, известный ролями в сериалах "Кухня" и "Физрук", опубликовал в Instagram короткое видеообращение. Оно вызвало бурную дискуссию в соцсетях из-за своей неоднозначности. Актер поздравил подписчиков с праздником и пожелал "победы во всем".

Украинская аудитория восприняла это как протест против войны. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на страницу Нагиева в Instagram.

Что сказал актер в видео?

В ролике Дмитрий Нагиев заявил, что в последнее время на него и на его страну якобы осуществляют "атаку". Впрочем, он подчеркнул, что несмотря на все находится в России.

С моих слов сделали атаку. Атаку на меня, атаку на страну, на мою страну. Ведь Дима дома. И все, что здесь происходит, каждого из нас касается в первую очередь,

– сказал Дмитрий.

Хотя обращение явно адресовано российской аудитории, среди комментариев появились и сообщения от украинцев. Некоторые из них интерпретировали слова актера как скрытый антивоенный месседж и даже поблагодарили его за "поддержку Украины".

В сети писали:

"Дмитрий спасибо большое за поддержку Украины. Привет из Запорожья";

"Винница, Украина - с Новым годом Вас!";

"Дмитрий, спасибо !!! Днепро".

Комментарий под видео Дмитрия Нагиева / Скриншот

В то же время Нагиев в видео ни разу прямо не упомянул войну против Украины, а его слова скорее выглядели как попытка отбиться от недавней волны критики.

Какая предыстория?