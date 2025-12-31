Украинская аудитория восприняла это как протест против войны. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на страницу Нагиева в Instagram.

Что сказал актер в видео?

В ролике Дмитрий Нагиев заявил, что в последнее время на него и на его страну якобы осуществляют "атаку". Впрочем, он подчеркнул, что несмотря на все находится в России.

С моих слов сделали атаку. Атаку на меня, атаку на страну, на мою страну. Ведь Дима дома. И все, что здесь происходит, каждого из нас касается в первую очередь,
– сказал Дмитрий.

Хотя обращение явно адресовано российской аудитории, среди комментариев появились и сообщения от украинцев. Некоторые из них интерпретировали слова актера как скрытый антивоенный месседж и даже поблагодарили его за "поддержку Украины".

В сети писали:

  • "Дмитрий спасибо большое за поддержку Украины. Привет из Запорожья";
  • "Винница, Украина - с Новым годом Вас!";

  • "Дмитрий, спасибо !!! Днепро".


    Комментарий под видео Дмитрия Нагиева / Скриншот

В то же время Нагиев в видео ни разу прямо не упомянул войну против Украины, а его слова скорее выглядели как попытка отбиться от недавней волны критики.

Какая предыстория?

  • Поводом для возмущения публики стали слова актера на премьере фильма "Елки 12". Тогда он отметил, что зрители устали от военной тематики в кино, а пропагандистские ленты часто показывают "серую и грязную" реальность.
  • Эти фразы спровоцировали скандал, в частности один из депутатов Курской областной думы даже требовал признать Нагиева иноагентом и лишить его работы в России. Российские пользователи в комментариях упрекали актера за чрезмерную осторожность, "игру в намеки" и нежелание четко выразить прокремлевскую позицию.
  • Несмотря на все спекуляции, Нагиев избегает прямых политических заявлений о войне и продолжает держаться нейтральной линии.