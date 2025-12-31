Украинская аудитория восприняла это как протест против войны. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на страницу Нагиева в Instagram.
Что сказал актер в видео?
В ролике Дмитрий Нагиев заявил, что в последнее время на него и на его страну якобы осуществляют "атаку". Впрочем, он подчеркнул, что несмотря на все находится в России.
С моих слов сделали атаку. Атаку на меня, атаку на страну, на мою страну. Ведь Дима дома. И все, что здесь происходит, каждого из нас касается в первую очередь,
– сказал Дмитрий.
Хотя обращение явно адресовано российской аудитории, среди комментариев появились и сообщения от украинцев. Некоторые из них интерпретировали слова актера как скрытый антивоенный месседж и даже поблагодарили его за "поддержку Украины".
В сети писали:
- "Дмитрий спасибо большое за поддержку Украины. Привет из Запорожья";
- "Винница, Украина - с Новым годом Вас!";
"Дмитрий, спасибо !!! Днепро".
Комментарий под видео Дмитрия Нагиева / Скриншот
В то же время Нагиев в видео ни разу прямо не упомянул войну против Украины, а его слова скорее выглядели как попытка отбиться от недавней волны критики.
Какая предыстория?
- Поводом для возмущения публики стали слова актера на премьере фильма "Елки 12". Тогда он отметил, что зрители устали от военной тематики в кино, а пропагандистские ленты часто показывают "серую и грязную" реальность.
- Эти фразы спровоцировали скандал, в частности один из депутатов Курской областной думы даже требовал признать Нагиева иноагентом и лишить его работы в России. Российские пользователи в комментариях упрекали актера за чрезмерную осторожность, "игру в намеки" и нежелание четко выразить прокремлевскую позицию.
- Несмотря на все спекуляции, Нагиев избегает прямых политических заявлений о войне и продолжает держаться нейтральной линии.