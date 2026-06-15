Фіналіст "Холостячки-2" Дмитро Шевченко мобілізувався і вперше показав фото у формі

Фіналіст "Холостячки-2" Дмитро Шевченко приєднався до Сил оборони України. Про це він повідомив у свій 42-й день народження 15 червня.

Дмитро опублікував відповідний допис в інстаграмі, показавши фото у військовій формі.

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Виявилося, що Шевченко мобілізувався до Державної прикордонної служби України.

Від прикордонників залежить безпека держави. Наші кордони це наш дім. Не знаю, що принесе наступний рік, але точно знаю хочу зустріти його з честю, вірою і гідністю. Вірою в себе, побратимів і Україну,

– написав він в соцмережах.

Дмитро Шевченко: що про нього відомо

Дмитро Шевченко – тренер, який активно цим займається 2015 року. Спортом з'явився в житті чоловіка з дитинства: спочатку він ходив на гімнастику, потім близько 8 років займався плаванням, а пізніше перейшов у бокс і кікбоксинг. За цей час Дмитро провів понад 350 боїв. Він має звання майстра спорту України.

Окрім спорту, Дмитро також пробував себе в бізнесі та різних власних проєктах.

Широко відомим він став у 2021 році після участі в телешоу "Холостячка" зі співачкою Златою Огнєвіч. Він дійшов до фіналу, але переміг інший учасник – Андрій Задворний. У лютому цього року стало відомо, що Задворний вступив до Національної гвардії України.