Укр Рус
Show24 Українські зірки Навіщо це треба, – учасник гурту "Авіатор" відверто про зраду в стосунках і бажання розлучитися
26 серпня, 11:35
2

Навіщо це треба, – учасник гурту "Авіатор" відверто про зраду в стосунках і бажання розлучитися

Софія Хомишин
Основні тези
  • Дмитро Тодорюк розповів про непростий період у стосунках з дружиною, коли 15 років тому був на межі зради.

Дмитро Тодорюк уже понад двадцять років разом із дружиною Ольгою. Та артист зізнався: у їхніх стосунках був непростий період. 15 років тому він опинився на межі зради.

Дмитро в новому інтерв'ю пояснив, як це сталося і розповів про стосунки з дружиною сьогодні. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Цікаво Колумбійці заспівали гімн УНР на День Незалежності: відео, яке розірвало соцмережі

Музикант поділився, що почав листуватися з іншою жінкою, і це помітила дружина. Хоча справа не дійшла далі переписок, для Ольги це стало тяжким ударом.

Це життєве випробування. З одного боку ти заспокоюєш себе, що це життя, а з іншого боку ти запитуєш себе: "Навіщо це треба було робити?" У мене не було прямо такої зради. Я став на шлях до цього, скажімо так. То не був роман,
– зазначив виконавець. 

Він додав, що причиною була рутина в стосунках, але після вони з дружиною змогли все подолати, бо "почуття виявилися сильнішими, ніж цей біль".

Інтерв'ю з учасниками гурту "Авіатор": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Дмитра Тодорюка з дружиною? 

  • Знайомство майбутнього подружжя відбулося, коли обом було по 18. Вони зустрілися на святкуванні дня народження однокурсниці співака. Тоді Ольга ще мала хлопця, але згодом розірвала ті стосунки.
  • Пропозицію руки та серця Дмитро зробив просто на вулиці – під час прогулянки після вечірки він зупинився біля кафе й дістав каблучку. У 25 років пара офіційно одружилася.


Дмитро Тодорюк з дружиною / Фото з інстаграму співака

  • Сьогодні подружжя виховує двох доньок: старшій 12 років, а молодшій восени виповниться три. Відомо, що Ольга працює в IT-сфері та паралельно пробує розвивати власний бізнес, пов'язаний із вином.
  • Сам Дмитро зізнався, що двічі серйозно замислювався над розлученням, зокрема через фінансові труднощі, адже йому здавалося, що він не справляється з усіма проблемами, які звалилися на його плечі.