Навіщо це треба, – учасник гурту "Авіатор" відверто про зраду в стосунках і бажання розлучитися
- Дмитро Тодорюк розповів про непростий період у стосунках з дружиною, коли 15 років тому був на межі зради.
Дмитро Тодорюк уже понад двадцять років разом із дружиною Ольгою. Та артист зізнався: у їхніх стосунках був непростий період. 15 років тому він опинився на межі зради.
Дмитро в новому інтерв'ю пояснив, як це сталося і розповів про стосунки з дружиною сьогодні. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
Музикант поділився, що почав листуватися з іншою жінкою, і це помітила дружина. Хоча справа не дійшла далі переписок, для Ольги це стало тяжким ударом.
Це життєве випробування. З одного боку ти заспокоюєш себе, що це життя, а з іншого боку ти запитуєш себе: "Навіщо це треба було робити?" У мене не було прямо такої зради. Я став на шлях до цього, скажімо так. То не був роман,
– зазначив виконавець.
Він додав, що причиною була рутина в стосунках, але після вони з дружиною змогли все подолати, бо "почуття виявилися сильнішими, ніж цей біль".
Інтерв'ю з учасниками гурту "Авіатор": дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Дмитра Тодорюка з дружиною?
- Знайомство майбутнього подружжя відбулося, коли обом було по 18. Вони зустрілися на святкуванні дня народження однокурсниці співака. Тоді Ольга ще мала хлопця, але згодом розірвала ті стосунки.
- Пропозицію руки та серця Дмитро зробив просто на вулиці – під час прогулянки після вечірки він зупинився біля кафе й дістав каблучку. У 25 років пара офіційно одружилася.
Дмитро Тодорюк з дружиною / Фото з інстаграму співака
- Сьогодні подружжя виховує двох доньок: старшій 12 років, а молодшій восени виповниться три. Відомо, що Ольга працює в IT-сфері та паралельно пробує розвивати власний бізнес, пов'язаний із вином.
- Сам Дмитро зізнався, що двічі серйозно замислювався над розлученням, зокрема через фінансові труднощі, адже йому здавалося, що він не справляється з усіма проблемами, які звалилися на його плечі.