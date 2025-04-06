Зірка фільму "Заборонений" відповів на звинувачення Кондратюка у втечі за кордон під час війни

Днями Ігор Кондратюк обурився через те, що актор Дмитро Ярошенко після початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон та не повернувся в Україну. Як наслідок, за його словами, довелося призупинити роботи над фільмом "В зеніті", де 80% екранного часу припадало саме на сцени з Дмитром.

У відповідь на ці заяви продюсера Ярошенко пояснив, чому знімальний процес "завис" та розкрив, коли і чому виїхав з України. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Суспільне Культура".

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Так, за словами актора, знімання фільму "В зеніті" було призупинено передусім через повномасштабне вторгнення Росії.

Крім того, Дмитро розповів, що в грудні 2021 року отримав запрошення на участь у міжнародному проєкті в Європі. Як зазначив актор, бронювання квитків здійснили ще в січні 2022 року, а поїздка планувалась на березень. Водночас виїхати Дмитро зміг лише у вересні 2022 року. Ярошенко пояснив, що відсутність гарантій безпеки в Україні та непередбачуваність подій змусили його шукати притулок за кордоном, де він зміг продовжити професійну діяльність і реалізувати свій міжнародний проєкт.

Актор наголосив, що весь цей час підтримував зв'язок як із режисером Ігорем Стеколенком, так і з Кондратюком щодо можливості завершення зйомок.

Очевидно, що зараз реалізувати це неможливо. Як і багато інших кінопроєктів – через воєнний стан у країні та фінансові потреби на оборону та виживання,

– додав Ярошенко.

Що відомо про Дмитра Ярошенка

Актор відомий українським глядачам за головною роллю у фільмі "Заборонений", де він зіграв поета Василя Стуса.

Випускник Національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, Ярошенко працював у театрі "Дах" з 2004 року.

Серед інших його робіт – ролі у фільмах "Джулія Блу" та "Наші котики".

Зауважимо, днями Олена Тополя заявила, що їй відмовили у візі США.