Виїхав з України й не повернувся: Кондратюк назвав ім'я відомого актора, який його підвів

Продюсер Ігор Кондратюк розповів, як його підставив актор Дмитро Ярошенко. Він виїхав за кордон під час повномасштабної війни та не повернувся до України.

Ігор Кондратюк пригадав роботу над фільмом "В зеніті". У 2021 році вдалося зняти частину, але під час повномасштабного вторгнення стрічка стала на паузу, пише Show 24 з посиланням на "Рандеву з Яніною Соколовою".

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Продюсер розповів, що режисером фільму став Ігор Стеколенко, який вже багато років живе в Берліні. Тоді як головний актор Дмитро Ярошенко поїхав з України з дозволом Мінкульту та не повернувся через острах мобілізації.

Під час повномасштабного вторгнення головний герой Дмитро Ярошенко, в якого 80% екранного часу, виїхав з дозволу Мінкульту і не повернувся через страх того, що його можуть мобілізувати. Кіно зависло, я отримав 40% фінансування. Коли це кіно відродиться, не знаю,

– поділився Ігор Кондратюк.

Попри те, що продюсер став жертвою таких обставин, він виступає проти заборони виїзду артистам за кордон. На його думку, важливіше те, що є багато музикантів, які привозять в Україну мільйони на Сили Оборони.

Зауважимо, раніше Ігор Кондратюк здивував заявою про службу Віталія Козловського в ЗСУ. За словами продюсера, його колишній підопічний вже давно не служить.

Що відомо про Дмитра Ярошенка

Дмитро Ярошенко – відомий український актор театру та кіно. Народився у Жовтих Водах. Під час навчання в ліцеї викладачі помітили його акторський талант, тому порадили обирати саме цю професію.



Дмитро Ярошенко / Фото "Української правди"

Ярошенко був актором театру Дах, а також грав у багатьох фільмах. Найбільше його знають за головну роль Василя Стуса у стрічці "Заборонений".