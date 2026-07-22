Мінус одне прізвище: ще одна донька Бреда Пітта офіційно відреклася від батька

Конфлікт у родині голлівудських зірок Бреда Пітта та Анджеліни Джолі продовжує набирати обертів. 18-річна Вів'єн, наймолодша донька експодружжя, подала офіційні документи до суду, щоб позбутися прізвища зіркового батька.

Як повідомляє видання Page Six із посиланням на судові документи, слухання у справі призначене на 2 листопада. Якщо клопотання задовольнять, дівчина офіційно носитиме ім'я Вів'єн Маршелін Джолі. У заяві, поданій до Вищого суду округу Лос-Анджелес, причину такого кроку вона вказала дуже коротко – "особиста".

Відмова від подвійного прізвища не стала повною несподіванкою. Ще у 2024 році Вів'єн припинила публічно його використовувати. Зокрема, в афіші бродвейського мюзиклу "Чужі", де вона працювала асистенткою продюсера разом із матір'ю, дівчину вже вказали просто як Вів'єн Джолі.

Анджеліна Джолі та донька Вів'єн / Getty Images

Вона стала вже четвертою дитиною з шести, яка офіційно або публічно відхрестилася від прізвища Бреда Пітта. Першою відповідну заяву до суду в день свого 18-річчя подала Шайло. У 2026 році аналогічний крок зробили старші діти пари – Меддокс і Захара. Поки що відповідних документів не подавали Пакс та брат-близнюк Вів'єн – Нокс, хоча останній, за даними журналістів, вже використовував прізвище матері у шкільних документах.

Анджеліна Джолі з дітьми / Getty Images

Нагадаємо, напружені стосунки Бреда Пітта з дітьми тривають ще з 2016 року. Тоді після скандального інциденту на борту приватного літака Анджеліна Джолі подала на розлучення та звинуватила чоловіка в насильстві. Судові суперечки між колишнім подружжям тривають і досі.

Джерела, близькі до актора, стверджують, що йому дуже боляче через цю ситуацію.

Сумно бачити, як хтось знову і знову демонструє успішне відчуження дітей від іншого з батьків,

– зазначає інсайдер.

Бред Пітт з дітьми / Getty Images

Натомість співрозмовники з іншого боку переконані, що це абсолютно свідомий вибір самих спадкоємців.

Якщо Бред не близький до дітей, то це через заподіяну шкоду. Діти тепер дорослі та приймають власні рішення, які заслуговують на повагу. Якщо вони вирішать дистанціюватися від нього, це походить від цього болю та шкоди,

– підкреслило джерело.

До речі, Анджеліна Джолі після розлучення з Піттом вперше розповіла про своє особисте життя.