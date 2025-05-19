"Її пісні пробирають до мурах": DOMIY готує великий концерт у Львові

Незабаром у Львові виступить відома українська співачка DOMIY, яка у цьогоріч здобула премію "Відкриття року". Виконавиця обіцяє виконати для публіки свої найпроникливіші треки та зіграти улюблені хіти фанатів.

Про те, де та коли саме відбудеться концерт – читайте в матеріалі Show 24.

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