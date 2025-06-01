"Дует з Shumei, новий трек та зал, який співав в унісон": Domiy вразила щирим концертом у Львові
- Українська співачка Domiy виступила у Львові на сцені !FESTrepublic з програмою "Криком з душі", де виконала популярні пісні та провела благодійні аукціони на підтримку ЗСУ.
- На концерті Domiy з нею на сцену вийшли Shumei та SAMCHUK, а також відбулася прем'єра її нового треку з BARYK.
У Львові пройшов душевний української співачки Domiy. Вона виступила на сцені !FESTrepublic зі зворушливою програмою "Криком з душі".
Вечір вийшов дуже атмосферним, теплим і щирим – глядачі підспівували майже кожну пісню в унісон, а сама артистка виклалась на повну, пише Show 24.
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У програмі концерту прозвучали популярні треки "Нагадай", "Тепло так", "На порозі".
Domiy заспівала у Львові "Нагадай": дивіться відео онлайн
Domiy двічі змінювала образи під час виступу. Спершу вона вийшла у стильному чорному костюмі – піджак, штани, біла сорочка та смугаста краватка. Пізніше з'явилася у ніжно-рожевій сукні
Окремого захоплення заслуговують дуети, які прозвучали на концерті у Львові. Зокрема, співачка разом із Shumei заспівала їхню пісню "Не пройде".
Domiy виступила у Львові разом із Shumei: дивіться відео онлайн
Також на сцені з'явився артист SAMCHUK – з ним Domiy виконала трек "ПРО ОСІНЬ".
Domiy виступила у Львові з SAMCHUK: дивіться відео онлайн
Сюрпризом для глядачів стала прем'єра нового треку Марії з виконавцем BARYK. Вони вже працювали разом раніше – кліп на їхню спільну пісню на вірш Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати" зібрав вже понад 3,6 мільйона переглядів у ютубі.
Domiy та BARYK запрем'єрили спільний трек у Львові: дивіться відео онлайн
Та найзворушливішим моментом вечора були благодійні аукціони, які співачка організувала на підтримку ЗСУ.
Domiy розіграла ноти з кліпу на пісню "Звикнути" під час концерту у Львові: дивіться відео онлайн
Серед відвідувачів розігрувались особливі лоти: ноти з кліпу на пісню "Звикнути", за них задонатили 15 тисяч гривень, і підписаний музикантами "Бумбоксу" прапор – за нього віддали 20 тисяч.
Зауважимо, незабаром у Львові виступить знаменитий гурт "Океан Ельзи". Концерти колективу також відбудуться на території !FESTrepublic. Напередодні наша редакція писала про те, коли ОЕ виступить у Львові.