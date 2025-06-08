Вечір вийшов дуже атмосферним, теплим і щирим – глядачі підспівували майже кожну пісню в унісон, а сама артистка виклалась на повну, пише Show 24.

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У програмі концерту прозвучали популярні треки "Нагадай", "Тепло так", "На порозі".

Domiy заспівала у Львові "Нагадай": дивіться відео онлайн

Domiy двічі змінювала образи під час виступу. Спершу вона вийшла у стильному чорному костюмі – піджак, штани, біла сорочка та смугаста краватка. Пізніше з'явилася у ніжно-рожевій сукні

Окремого захоплення заслуговують дуети, які прозвучали на концерті у Львові. Зокрема, співачка разом із Shumei заспівала їхню пісню "Не пройде".

Domiy виступила у Львові разом із Shumei: дивіться відео онлайн

Також на сцені з'явився артист SAMCHUK – з ним Domiy виконала трек "ПРО ОСІНЬ".

Domiy виступила у Львові з SAMCHUK: дивіться відео онлайн

Сюрпризом для глядачів стала прем'єра нового треку Марії з виконавцем BARYK. Вони вже працювали разом раніше – кліп на їхню спільну пісню на вірш Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати" зібрав вже понад 3,6 мільйона переглядів у ютубі.

Domiy та BARYK запрем'єрили спільний трек у Львові: дивіться відео онлайн

Та найзворушливішим моментом вечора були благодійні аукціони, які співачка організувала на підтримку ЗСУ.

Domiy розіграла ноти з кліпу на пісню "Звикнути" під час концерту у Львові: дивіться відео онлайн

Серед відвідувачів розігрувались особливі лоти: ноти з кліпу на пісню "Звикнути", за них задонатили 15 тисяч гривень, і підписаний музикантами "Бумбоксу" прапор – за нього віддали 20 тисяч.

На концерті Domiy розіграли прапор гурту "Бумбокс" / Фото 24 Каналу



Зауважимо, незабаром у Львові виступить знаменитий гурт "Океан Ельзи". Концерти колективу також відбудуться на території !FESTrepublic. Напередодні наша редакція писала про те, коли ОЕ виступить у Львові.