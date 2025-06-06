Олексій Горбунов висловився про свою нинішню діяльність та пенсію на своєму творчому вечорі. Про це пише Show 24 з посиланням на ТСН.

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Актор на зустрічі з глядачами співав пісні свого гурту та показав фільм "Щастя" з його участю. Він зізнався, що понад 40 років присвятив кіноіндустрії.

"Я 43 роки знімаюся в кіно, це 175 чи 177 фільмів. Точну цифру важко підрахувати. Ніколи б не подумав, але у свої 63 роки я став займатися стендапом. І скоро ще буду виходити з молодими в Twitch. Тому що пенсії немає, кіно – майже теж, а треба ж якось жити", – сказав Горбунов.

Олексій Горбунов зізнався, що змінив свою діяльність, зокрема, через фінансові труднощі. Його пенсія становить всього 3400 гривень.

Я дітям своїм кажу, що зараз складні часи й треба готуватися до всього. Це колись тато був зіркою, а зараз – тато на пенсії. А пенсія у тата – 3 тисячі 400 гривень. І я сказав: "Ні-ні-ні, мені не треба. Віддайте людям, яким це більш важливо і потрібно". А я вже якось з молодими, під гітару на вулиці чи в Інтернеті. До речі, для військових ми теж виступаємо, і де тільки вже не були,

– зауважив актор.

Нагадаємо, Олексій Горбунов – один з тих акторів, які мали доволі успішну кар'єру в Росії. Та з 2014 року він розірвав контракти та поїхав до України, виступав для військових у госпіталях і частинах.