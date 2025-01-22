Чому пісню YMCA гурту Village People називають неофіційним гімном Дональда Трампа

Пісню гурту Village People YMCA називають неофіційним гімном Дональда Трампа. Річ у тім, що її часто вмикали під час президентської кампанії республіканця у 2024 році, а відео, як він танцює під трек, активно ширяться у мережі.

На мітингах політик чи не завжди виконував свої фірмові рухи під пісню YMCA – у мережі це вже навіть почали називати "танцем Трампа". Тренд популярний й серед його прихильників, передає 24 Канал.

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У неділю ввечері відбувся останній переможний мітинг Дональда Трампа, де гурт Village People виконав хіт YMCA. 47-й президент США танцював свої фірмові рухи, а люди підспівували й махали плакатами.

Гурт Village People виступив на мітингу Трампа: дивіться відео онлайн

Ба більше, Village People виступили й на кількох інавгураційних заходах Дональда Трампа у понеділок, 20 січня. Однак лише один оригінальний учасник, автор пісень і засновник колективу Віктор Вілліс все ще є частиною гурту й брав участь у цих виступах.

Колишній учасник Village People Джим Ньюман напередодні інавгурації президента заявив, що нинішній гурт не має "нічого спільного з гуртом, частиною якого він був".

Наші Village People ніколи, ніколи б не виступили на мітингу Трампа. Ми б ніколи не дали йому права використовувати ці пісні, і ми б ніколи не дали ляпаса сильній, особливо гей-аудиторії, яка зробила нас тими, ким ми є сьогодні,

– сказав Джим Ньюман у зверненні.

До речі, трек YMCA часто називають "гімном геїв", однак засновник гурту Віктор Вілліс розкритикував такі твердження, заявивши, що це "хибне припущення". Він пояснив, що писав цю пісню з Жаком Моралі, який був геєм, та поділився, що деякі учасники колективу також були геями, тому й виникли такі чутки.

Варто зазначити, що Віктор Вілліс кілька років тому просив Дональда Трампа не використовувати пісню гурту Village People YMCA, адже отримав "понад тисячу скарг". Однак політик продовжував це робити, адже його команда мала ліценцію на політичне використання. Водночас трек від цього "дуже виграв", додав співак.