На митингах политик едва ли не всегда выполнял свои фирменные движения под песню YMCA – в сети это уже даже начали называть "танцем Трампа". Тренд популярен и среди его сторонников, передает 24 Канал.

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В воскресенье вечером состоялся последний победный митинг Дональда Трампа, где группа Village People исполнила хит YMCA. 47-й президент США танцевал свои фирменные движения, а люди подпевали и махали плакатами.

Группа Village People выступила на митинге Трампа: смотрите видео онлайн

Более того, Village People выступили и на нескольких инаугурационных мероприятиях Дональда Трампа в понедельник, 20 января. Однако только один оригинальный участник, автор песен и основатель коллектива Виктор Уиллис все еще является частью группы и участвовал в этих выступлениях.

Бывший участник Village People Джим Ньюман накануне инаугурации президента заявил, что нынешняя группа не имеет "ничего общего с группой, частью которой он был".

Наши Village People никогда, никогда бы не выступили на митинге Трампа. Мы бы никогда не дали ему права использовать эти песни, и мы бы никогда не дали пощечину сильной, особенно гей-аудитории, которая сделала нас теми, кем мы есть сегодня,

– сказал Джим Ньюман в обращении.

Кстати, трек YMCA часто называют "гимном геев", однако основатель группы Виктор Уиллис раскритиковал такие утверждения, заявив, что это "ложное предположение". Он объяснил, что писал эту песню с Жаком Морали, который был геем, и поделился, что некоторые участники коллектива также были геями, поэтому и возникли такие слухи.

Стоит отметить, что Виктор Уиллис несколько лет назад просил Дональда Трампа не использовать песню группы Village People YMCA, ведь получил "более тысячи жалоб". Однако политик продолжал это делать, ведь его команда имела лицензию на политическое использование. В то же время трек от этого "очень выиграл", добавил певец.