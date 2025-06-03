19-річна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта змінила ім'я: як вона тепер називається

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Шайло, змінила ім'я. Про це стало відомо після заходу, який дівчина нещодавно відвідала у Лос-Анджелесі.

У четвер, 29 травня, Шайло була присутня на вечері, присвяченій запуску колекції модельєрки Ізабель Марант з компанією Net-A-Porter. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на People.

До речі Бред Пітт уперше прокоментував скандальне розлучення з Анджеліною Джолі

Шайло була хореографкою музикантки Luella, яка на вечері виконала свою пісню Naïve. Згідно з пресрелізом заходу, дівчина згадується під новим ім'ям – Ші Джолі.

Нагадаємо, що 27 травня 2024 року, у день свого 18-річчя, Шайло повідомила про відмову від прізвища батька, Бреда Пітта. Дівчина наважилася на таке рішення через відсутність спілкування з актором.

До речі, джерело розповіло журналу People, що Бред Пітт знав, що Шайло відмовилася від його прізвища.

Він знає і засмучений тим, що Шайло відмовилася від свого прізвища. Нагадування про те, що він втратив своїх дітей, звичайно, нелегкі для Бреда. Він любить своїх дітей і сумує за ними,

– сказало воно.

Для довідки! В Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, окрім Шайло, є ще 5 дітей: 23-річний Меддокс, 20-річна Захара, 21-річний Пакс, 16-річний Нокс та 16-річна Вів'єн.

Видання також зазначає, що в афіші нового мюзиклу The Outsiders, який Вів'єн допомагала продюсувати своїй мамі, дівчина згадується як Джолі, а не Джолі-Пітт. Невідомо, чи вона офіційно змінила прізвище. Також на одному із заходів старша донька експодружжя представилася як Захара Марлі Джолі.

Відомо, що у дітей напружені стосунки з батьком. Анджеліна Джолі подала на розлучення з Бредом Піттом у 2016 році після двох років шлюбу. Однак актори досягли угоди лише у 2024 році.