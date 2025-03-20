Ми разом вже понад два роки, – 22-річна донька Кравець несподівано заговорила про весілля

Донька Олени Кравець доволі рідко публічно коментує свої стосунки з бойфрендом. Водночас днями вона розкрила деякі подробиці.

Так, дівчина зізналася, скільки вже зустрічається з коханим і розповіла, чи думають вони над весіллям та дітьми. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.

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Як виявилося, Марія перебуває у стосунках вже понад два роки, водночас вони з коханим наразі не поспішають офіційно оформлювати стосунки та заводити дітей.

З моїм хлопцем ми разом вже понад два роки, живемо разом. Щодо весілля, ви знаєте, наше покоління легше до цього ставиться. Головне – у нас є любов, і щодо дітей ми теж навіть не думаємо про це,

– розповіла Марія.



Донька Олени Кравець з хлопцем / Фото з її інстаграму

Зауважимо, нещодавно донька Олени Кравець кардинально змінила імідж і показала, який тепер має вигляд. Марія стала ще більше схожа на свою знамениту маму.