Дівчина змінила зачіску. Тепер вона стала ще більше схожа на свою знамениту маму. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Марії.

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Так, з'ясувалося, що дівчина перефарбувалася з брюнетки у блондинку. Вона поділилася процесом свого перевтілення прямо із салону краси.

Тепер вона блондинка,

– вказала дівчина в інстаграм-сторіс.

Марія Кравець змінила імідж / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Варто зазначити, що останнім часом чимало українських зірок наважилися на зміну іміджу. Серед них – Олександр Терен, головний герой 13 сезону "Холостяка", який здивував фанатів новою зачіскою. Продюсерка Олена Мозгова також змінила образ, скоротивши довжину волосся та змінивши колір з темного на русявий. А популярна співачка Оля Полякова вирішила освіжити свій образ, зробивши каре.