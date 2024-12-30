Після виходу фіналу "Холостяка" Олександр "Терен" Будько поділився новим фото. Про це пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку.

До слов Не такий ідеальний, як я малювала, – Юстина з "Холостяка" чесно висловилась про Терена

Головний герой 13 сезону реаліті-шоу змінив імідж та постав з новою стрижкою. Він показав, який вигляд має зараз.

Підстригся, трохи незвично самому тепер, але, як каже мій барбер: "не зуби, відростуть",

– написав Олександр.



Олександр Терен / Фото з інстаграму Олександра Терена

Підписники Олександра Терена прокоментували його новий імідж. Одні написали, що чоловіку пасує нова стрижка, інші навіть не впізнали його. Також у мережі жартують, що зміною іміджу "Холостяк" натякає на зміни в особистому житті.