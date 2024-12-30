Після виходу фіналу "Холостяка" Олександр "Терен" Будько поділився новим фото. Про це пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку.
До слов Не такий ідеальний, як я малювала, – Юстина з "Холостяка" чесно висловилась про Терена
Головний герой 13 сезону реаліті-шоу змінив імідж та постав з новою стрижкою. Він показав, який вигляд має зараз.
Підстригся, трохи незвично самому тепер, але, як каже мій барбер: "не зуби, відростуть",
– написав Олександр.
Олександр Терен / Фото з інстаграму Олександра Терена
Підписники Олександра Терена прокоментували його новий імідж. Одні написали, що чоловіку пасує нова стрижка, інші навіть не впізнали його. Також у мережі жартують, що зміною іміджу "Холостяк" натякає на зміни в особистому житті.
- "Було – легко і романтично, з італійським вайбом. Стало – брутально і зухвало. Залежно як хочеться себе відчувати. Експерименти – це круто";
- "Цікаво, не впізнала. Будете багатим";
- "Ну дуже виглядаєте юним. Тепер можна й про стосунки з Юстиною подумати. По факту, яка різниця, яка зачіска, головне, що в серці й голові. Ви чудовий";
- "Але це ж не той випадок, як у дівчат коли вони стрижуть каре?";
- "Ти чудовий з будь-якою зачіскою".