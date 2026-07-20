Був ультиматум: чому донька Павла Зіброва розійшлася з нареченим після 10 років стосунків

Український співак Павло Зібров відверто розповів про зміни в особистому житті своєї доньки Діани. Дівчина розірвала заручини з бізнесменом Андрієм Іщенком, з яким перебувала у стосунках майже 10 років, та кардинально змінила імідж.

В інтерв'ю "Наодинці з Гламуром" народний артист підтвердив, що серце його доньки наразі вільне. За словами Зіброва, колишній обранець раптово зник із життя Діани, проте це лише пішло їй на користь. Після розриву вона помітно змінилася та схудла на 25 кілограмів.

Він розтворився та полетів кудись. Ну, десь він пропав. Його немає. Діана у нас вільна, молода, красива, на 25 кілограм схудла, а кавалер, мабуть, тормозив з цим, що вона була повненька. Кавалер зник, і вона стала просто модель,

– поділився виконавець.

Співак також розкрив деталі, які передували зникненню чоловіка. Виявилося, що Андрій висунув Діані ультиматуми, на які вона категорично відмовилася погоджуватися. Однією з таких серйозних вимог була обов'язкова зміна прізвища після одруження. Батько дівчини наголосив, що подібне ставлення у стосунках є неприпустимим.

Вона переживала, що з кавалером довелося розбігтися. Там були певні вимоги від кавалера, неприйнятні для неї. Вона сказала, що не може прийняти ті умови, які він ставить. Таке пробачати не можна. Я не буду розказувати, які вимоги, але це досить серйозне. Наприклад, прізвище треба поміняти. Пережили і пішли далі

– пояснив артист.

Донька Зіброва зі своїм екснареченим / фото з соціальних мереж

Нагадаємо, стосунки Діани Зібрової та бізнесмена Андрія Іщенка розпочалися, коли дівчині було 19 років. У 2021 році пара оголосила про заручини, однак закохані не квапилися з весіллям, зокрема пояснюючи це повномасштабною війною.

До речі, донька Павла Зіброва схудла на цілих 23 кілограми і зараз має неперевершений вигляд.