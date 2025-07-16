Донька легендарного Стінга вийшла заміж: фото з розкішного весілля в Італії

Донька британського рок-музиканта Стінга, акторка Фуксія Кейт Самнер, вийшла заміж за Макса Райта. Святкування відбулося минулими вихідними в сицилійському місті Ното та тривало три дні.

Батько нареченої виголосив промову, яка довела гостей до сліз. Пише Show 24 з посиланням на Daily Mail.

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43-річна акторка та режисерка Фуксія Кейт Самнер взяла шлюб з Максом Райтом – креативним директором у сфері мистецтва і технологій. Урочистості пройшли у колі рідних та близьких друзів.

Святкування розпочалося минулої п'ятниці у місті Ното – в одному з місць, де знімали другий сезон серіалу "Білий лотос". Серед присутніх були Стінг з дружиною Труді Стайлер та старший брат Кейт – музикант Джо Самнер, який розважав гостей живим виступом, зігравши на гітарі. Також були зведені брати й сестри нареченої.

Для довідки! Фуксія Кейт Самнер – донька Стінга і його першої дружини Френсіс Томелті.

У перший день організували вуличну вечірку з італійським маршовим оркестром, пригощали місцевими стравами, зокрема свіжоспеченим італійським хлібом та аперитивом. Увечері відвідали виставу італійською мовою.

Наступного дня була запланована весільна церемонія, яка відбулася на вулиці. Фуксія Кейт Самнер одягла білу сукню з відкритими плечима, а Макс Райт – світло-сірий костюм.

Донька Стінга вийшла заміж / Фото з інстаграму Кейт

Стінг виголосив водночас зворушливу та веселу промову. Музикант пожартував про свої перші враження про обранця доньки, але швидко зрозумів, що він справді "чудовий хлопець".

Серед запрошених гостей також були кінорежисерка Шарлотта Колберт зі своїм чоловіком, художником Філіпом Колбертом, діджейка Міа Моретті та керівник музичного лейбла Анрі Берманн.

Вечеря відбулася в Dimora delle Balze. Гостям пропонували пасту, чабату, свіжу рибу, лобстера та овочі. Після цього вони танцювали під класичні хіти Стіві Вандера та улюблену дискотечну музику.

Третій день святкування розпочався з барбекю.

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