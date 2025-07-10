ЗМІ розкрили негативні подробиці весілля Безоса і Санчес. Як виявилося, все пройшло не так гладко, передає Show 24 з посиланням на Luxury Launches.

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Повідомляється, що на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес гості самостійно оплачували мінібар. Їх нібито просили надати особисті кредитні картки під час реєстрації, аби покрити ці витрати.

Таке прохання є доволі дивним, оскільки засновник Amazon є одним з найбагатших людей світу. Водночас серед запрошених гостей були мільйонери та мільярдери, які мали можливість оплачувати мінібар.

Як зазначає видання, зазвичай у мінібарі в готелі Aman Venice, де зупинялися молодята, представлені San Pellegrino Aranciata або Limonata, Coca-Cola Zero, тонік, дві-три пляшки італійського крафтового пива, шоколадні батончики Venchi, Baci pralines та венеціанське печиво з маслом. Загальна сума становить приблизно 150 доларів, що є дрібницею для Джеффа Безоса. Однак, можливо, це всього лише чутки.

Коротко про весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес