ЗМІ розкрили негативні подробиці весілля Безоса і Санчес. Як виявилося, все пройшло не так гладко, передає Show 24 з посиланням на Luxury Launches.
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Повідомляється, що на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес гості самостійно оплачували мінібар. Їх нібито просили надати особисті кредитні картки під час реєстрації, аби покрити ці витрати.
Таке прохання є доволі дивним, оскільки засновник Amazon є одним з найбагатших людей світу. Водночас серед запрошених гостей були мільйонери та мільярдери, які мали можливість оплачувати мінібар.
Як зазначає видання, зазвичай у мінібарі в готелі Aman Venice, де зупинялися молодята, представлені San Pellegrino Aranciata або Limonata, Coca-Cola Zero, тонік, дві-три пляшки італійського крафтового пива, шоколадні батончики Venchi, Baci pralines та венеціанське печиво з маслом. Загальна сума становить приблизно 150 доларів, що є дрібницею для Джеффа Безоса. Однак, можливо, це всього лише чутки.
Коротко про весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес
Нагадаємо, що весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес розпочалося 26 червня та завершилося 28 червня. Закохані одружилися 27 червня на острові Сан-Джорджо-Маджоре у Венеції.
Розкішне весілля коштувало приблизно 40 – 48 мільйонів євро.
Серед гостей були Опра Вінфрі, Сідні Свіні, Орландо Блум, Леонардо Ді Капріо зі своєю коханою – моделлю Вітторією Черетті, родина Кардаш'ян-Дженнер та інші.