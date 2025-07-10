СМИ раскрыли негативные подробности свадьбы Безоса и Санчес. Как оказалось, все прошло не так гладко, передает Show 24 со ссылкой на Luxury Launches.

Не пропустите СМИ сообщили, что одно из свадебных платьев Лорен Санчес исчезло

Сообщается, что на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес гости самостоятельно оплачивали минибар. Их якобы просили предоставить личные кредитные карты во время регистрации, чтобы покрыть эти расходы.

Такая просьба довольно странная, поскольку основатель Amazon является одним из самых богатых людей мира. В то же время среди приглашенных гостей были миллионеры и миллиардеры, которые имели возможность оплачивать мини-бар.

Как отмечает издание, обычно в минибаре в отеле Aman Venice, где останавливались молодожены, представлены San Pellegrino Aranciata или Limonata, Coca-Cola Zero, тоник, две-три бутылки итальянского крафтового пива, шоколадные батончики Venchi, Baci pralines и венецианское печенье с маслом. Общая сумма составляет примерно 150 долларов, что является мелочью для Джеффа Безоса. Однако, возможно, это всего лишь слухи.

Коротко о свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес