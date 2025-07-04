На днях СМИ сообщили, что одно из платьев Лорен Санчес исчезло. Пишет Show 24 со ссылкой на The Guardian.

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Согласно информации Corriere della Sera, платье украли. Издание предположило, что кому-то удалось избежать охраны и попасть на вечеринку, которая проходила на острове Сан-Джорджо. Сообщается, что вызвали офицеров местного подразделения итальянского антитуристического отряда Digos из-за количества людей, которые ворвались на мероприятие.

Corriere della Sera также утверждает, что винтажное платье Dolce & Gabbana, которое носила Лорен Санчес или Иванка Трамп, порвалось и загорелось во время другой вечеринки.

Источники подтвердили, что платье исчезло, но отрицают информацию о его похищении. Безос и Санчес остановились в семизвездочном отеле Aman, а за свадебным нарядом невесты тщательно наблюдали.

Инсайдеры отметили, что в полицию относительно исчезновения платья не обращались, ведь ожидается, что его найдут. Кроме того, они опровергли информацию, что один из нарядов загорелся и что на празднование проникли злоумышленники.

Говорят, что свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес стоила от 40 до 48 миллионов евро. Были пижамные и пенные вечеринки, элегантные ужины и мероприятие с темой "Великий Гэтсби". Однако накануне праздника люди выходили на протесты, поэтому пришлось изменить место проведения основной вечеринки.