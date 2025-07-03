На днях Лорен впервые показала второе свадебное платье, которое оказалось не менее эффектным, чем первое, но более откровенным. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу фотографа Германа Ларкина.

Не пропустите Суд принял решение: стало известно, выйдет ли P Diddy под залог

Так, оба платья Санчес имели облегающий верх, переходящий в расклешенный низ и подчеркивающий изящную фигуру. В то же время второе платье отличалось открытым декольте, обнаженными плечами и отсутствием рукавов.

Свадебные платья Лорен Санчес / Фото Германа Ларкина

Что известно об основном свадебном платье Лорен Санчес

Невеста выбрала платье от Dolce & Gabbana, созданное специально для нее. Оно было пошито из тонкого итальянского кружева с нежными цветочными узорами, которые вручную апплицировали на ткань.

Образ Лорен был продуман до мельчайших деталей: переднюю часть платья украшали 180 пуговиц, каждая из которых была вручную обтянута шелковым шифоном. Образ дополняла фата, которую тоже вышивали вручную и украшали кружевными деталями. На нее ушло около 200 часов работы.

В общем, команда Dolce & Gabbana потратила более 900 часов ручного труда на этот наряд для Санчес.

Заметим, что накануне наша редакция писала, кем Лорен Санчес вдохновлялась, придумывая свое свадебное платье.