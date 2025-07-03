Днями Лорен вперше показала другу весільну сукню, яка виявилася не менш ефектною за першу, але помітно відвертішою. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку фотографа Германа Ларкіна.

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Так, обидві сукні Санчес мали обтислий верх, що переходить у розкльошений низ і підкреслює витончену фігуру. Водночас друга сукня вирізнялася відкритим декольте, оголеними плечима та відсутністю рукавів.

Весільні сукні Лорен Санчес / Фото Германа Ларкіна

Що відомо про основну весільну сукню Лорен Санчес

Наречена обрала сукню від Dolce & Gabbana, створену спеціально для неї. Вона була пошита з тонкого італійського мережива з ніжними квітковими візерунками, які вручну аплікували на тканину.

Образ Лорен був продуманий до найменшої деталі: передню частину сукні прикрашали 180 ґудзиків, кожен із яких був вручну обтягнутий шовковим шифоном. Образ доповнювала фата, яку теж вишивали вручну та прикрашали мереживними деталями. На неї пішло близько 200 годин роботи.

Загалом, команда Dolce & Gabbana витратила понад 900 годин ручної праці на це вбрання для Санчес.

Зауважимо, що напередодні наша редакція писала, ким Лорен Санчес надихалася, придумуючи свою весільну сукню.