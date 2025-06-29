Как пишут западные медиа, часть приглашенных выбрала для мероприятия наряды в пижамном стиле. Предполагают, что именно такой дрескод имели гости. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Page Six.

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Так, Лорен Санчес надела розовое платье от Atelier Versace, специально созданное для этого вечера, а Джефф Безос выбрал классический костюм в сочетании с черной рубашкой.



Лорен Санчес и Джефф Безос / Фото Getty Images

Среди гостей было немало интересных луков, которые папарацци успели запечатлеть, когда они направлялись на остров Сан-Джорджо-Маджоре. Рэпер Ашер появился в синем смокинге и длинном халате с белой каймой вместо традиционного пиджака. Леонардо Ди Каприо выбрал бордовую шелковую пижаму, а бывшая ведущая ток-шоу Опра Уинфри – бронзовый атласный костюм с манжетами с перьями.

Мировые знаменитости на свадьбе Лорен Санчес и Джеффа Безоса / Фото Getty Images

Ким Кардашьян привлекла внимание откровенным образом с корсетом, прозрачными чулками и подвязками, а ее мама Крис Дженнер выбрала накидку, похожую на роскошный халат, украшенный перьями.

В то же время не все гости придерживались, так называемого, пижамного стиля. Некоторые из них выбрали более изысканные наряды, например Кендалл Дженнер.

Напомним, что 61-летний Безос и 55-летняя Санчес обменялись обручальными кольцами в пятницу вечером, 27 июня, на острове Сан-Джорджо. В то же время в СМИ распространяется информация, что пара официально поженилась еще около месяца назад в США, а празднование в Италии имело скорее символический характер.