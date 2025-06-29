Як пишуть західні медіа, частина запрошених обрала для заходу вбрання у піжамному стилі. Припускають, що саме такий дрескод мали гості. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Page Six.

До теми Витончена сукня і мінімум гламуру: Лорен Санчес вразила стриманим образом на весіллі з Безосом

Так, Лорен Санчес одягнула рожеву сукню від Atelier Versace, спеціально створеній для цього вечора, а Джефф Безос обрав класичний костюм у поєднанні з чорною сорочкою.



Лорен Санчес і Джефф Безос / Фото Getty Images

Серед гостей було чимало цікавих луків, які папараці встигли зафіксувати, коли вони прямували на острів Сан-Джорджо-Маджоре. Репер Ашер з'явився у синьому смокінгу та довгому халаті з білою облямівкою замість традиційного піджака. Леонардо Ді Капріо обрав бордову шовкову піжаму, а колишня ведуча ток-шоу – бронзовий атласний костюм із манжетами з пір'ям.

Світові знаменитості на весіллі Лорен Санчес та Джеффа Безоса / Фото Getty Images

Кім Кардаш’ян привернула увагу відвертим образом з корсетом, прозорими панчохами та підв’язками, а її мама Кріс Дженнер обрала накидку, схожу на розкішний халат, оздоблений пір'ям.

Водночас не всі гості дотримувались, так званого, піжамного стилю. Деякі з них обрали більш вишукані вбрання, як-от Кендалл Дженнер.

Нагадаємо, що 61-річний Безос і 55-річна Санчес обмінялися обручками у п'ятницю ввечері, 27 червня, на острові Сан-Джорджо. Водночас у ЗМІ шириться інформація, що пара офіційно одружилася ще близько місяця тому у США, а святкування в Італії мало радше символічний характер.