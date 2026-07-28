Донька Тома Круза відмовилася від його прізвища: що відомо про 20-річну Сурі і як вона виглядає

20-річна донька голлівудських акторів Тома Круза та Кеті Голмс днями опинилася в центрі уваги ЗМІ після того, як стало відомо, що вона більше не використовує прізвище батька.

Як повідомляє видання Page Six, із посиланням на відкриті державні реєстри, дівчина офіційно користується ім'ям Suri Noelle.

Саме під цим ім'ям вона восени 2024 року зареєструвалася як виборчиня в окрузі Аллегені, штат Пенсильванія, де зараз навчається в Університеті Карнегі-Меллона. Ще раніше, у червні 2024 року, під час випускної церемонії зі школи її також згадували як Сурі Ноель. Noelle – друге ім'я її матері, Кеті Голмс.

Дівчина доволі рідко з'являється на публіці. Папараці підловили Сурі 7 серпня 2025 року, коли вона навідала Кеті Голмс на знімальному майданчику фільму "Щасливі години" у Нью-Йорку.

Кеті Голмс з донькою від Тома Круза у 2025 році: дивіться фото онлайн

Що відомо про доньку Тома Круза та Кеті Голмс

Сурі народилася у квітні 2006 року, а в листопаді того року Том Круз і Кеті Голмс одружилися. Актори почали зустрічатися на початку 2005 року. Круз освідчився коханій на Ейфелевій вежі в Парижі.

У шлюбі вони прожили близько шести років. Після розлучення донька залишилася жити з матір'ю.

Нині Сурі навчається в Школі драми Університету Карнегі-Меллона, де здобуває освіту за спеціальністю "музичне театральне мистецтво". Інтерес до акторської професії вона виявила ще під час навчання у старшій школі.

Цікаво, що раніше 18-річна Вів'єн – донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – також подала документи, щоб офіційно відмовитися від прізвища батька.