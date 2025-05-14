Другий півфінал Євробачення-2025 вже скоро: де і коли дивитися прямий етер
13 травня у Базелі відгримів перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2025, де обрали 10 фіналістів. Вже 15 травня на головну сцену Європи вийдуть представники ще 16 країн.
Вони боротимуться за право потрапити у великий фінал, який пройде 17 травня. Нагадаємо, що серед фіналістів Євробачення-2025 є Ziferblat з України. Де і коли дивитися виступи артистів, які заспівають у другому півфіналі – розповідаємо далі на Show 24.
Не пропустіть Євробачення-2025: текстова трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу
Де дивитися другий півфінал Євробачення-2025
Прямий етер розпочнеться о 22:00 за київським часом. Транслюватимуть Євробачення на платформах Суспільного мовлення, а незмінним коментатором буде Тімур Мірошниченко. Цього вечора у коментаторській студії до Тімура приєднається комік Влад Куран.
- Пряма трансляція буде доступна на телеканалі "Суспільне Культура".
- Також пісенний конкурс можна дивитися на сайті "Суспільне Культура" та сайті "Суспільне Євробачення".
- Ютуб-канал "Євробачення Україна" теж транслюватиме онлайн.
- На фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна.
- На Радіо Промінь трансляція буде доступна для прослуховування.
Порядок виступів у 2 півфіналі
- Австралія: Go-Jo – Milkshake Man
- Чорногорія: Ніна Жижич – Dobrodošli
- Ірландія: EMMY – Laika Party
- Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Вірменія: Parg – SURVIVOR
- Австрія: JJ – Wasted Love
- Греція: Клавдія – Asteromata
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Мальта: Міріана Конте – SERVING
- Грузія: Маріам Шенгелія – Freedom
- Данія: Sissal – Hallucination
- Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
- Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise
- Сербія: Princ – Mila
- Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME
Порядок виступів у півфіналах / Фото з сайту Євробачення
Нагадаємо, що для України у другому півфіналі голосування буде закрито. Згідно з правилами конкурсу, голосувати можна у той день, коли у півфіналі виступає наш представник. Тож вчора, 13 травня, українці підтримували своїх фаворитів, а вже у другому півфіналі лише слідкуватимуть за розвитком подій.