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Show24 Музика Другий півфінал Євробачення-2025 вже розпочався: онлайн-трансляція зі Швейцарії
15 травня, 21:50
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Другий півфінал Євробачення-2025 вже розпочався: онлайн-трансляція зі Швейцарії

Христина Кобак
Основні тези
  • У Базелі, Швейцарія, стартував другий півфінал Євробачення-2025 з виступами 16 півфіналістів і представників Франції, Великої Британії та Німеччини.
  • Тімур Мірошниченко коментує Євробачення разом з Владом Кураном, а голосування для України цього вечора закрите.

15 травня у Базелі, що у Швейцарії, стартував другий півфінал Євробачення-2025. Цього вечора побачимо виступи 16 півфіналістів, а також на сцену вийдуть представники країн "Великої П'ятірки" – Франції, Великої Британії та Німеччини.

Традиційно, прямий етер розпочався о 22:00 за київським часом. Трансляцію можна подивитися на платформах Суспільного Мовлення, а також на ютуб-каналі Євробачення, повідомляє Show24

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Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення-2025

Незмінним коментатором Євробачення є Тімур Мірошниченко, однак цього року до нього в студії приєднуються зіркові колеги. У першому півфіналі Тімур коментував конкурс разом з ведучим Олександром Педаном, а в другому півфіналі почуємо його з коміком Владом Кураном. 

Другий півфінал Євробачення-2025: дивіться онлайн-трансляцію 

Порядок виступів півфіналістів

  1. Австралія: Go-Jo – Milkshake Man
  2. Чорногорія: Ніна Жижич – Dobrodošli
  3. Ірландія: EMMY – Laika Party
  4. Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi
  5. Вірменія: Parg  – SURVIVOR
  6. Австрія: JJ – Wasted Love
  7. Греція: Клавдія – Asteromata
  8. Литва: Katarsis – Tavo akys
  9. Мальта: Міріана Конте – SERVING
  10. Грузія: Маріам Шенгелія – Freedom
  11. Данія: Sissal – Hallucination
  12. Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
  13. Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
  14. Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise
  15. Сербія: Princ – Mila
  16. Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME

Порядок виступів у 2 півфіналі / Фото з інстаграму Євробачення

Нагадаємо, у другому півфіналі голосують лише ті країни, які виступають. Для України голосування цього вечора закрите. Ми зможемо підтримати своїх фаворитів вже у фіналі, який відбудеться 17 травня. 