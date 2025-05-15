Традиционно, прямой эфир начался в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию можно посмотреть на платформах Общественного Вещания, а также на ютуб-канале Евровидения, сообщает Show24.

Интересно Евровидение-2025: текстовая трансляция первого полуфинала песенного конкурса

Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2025

Неизменным комментатором Евровидения является Тимур Мирошниченко, однако в этом году к нему в студии присоединяются звездные коллеги. В первом полуфинале Тимур комментировал конкурс вместе с ведущим Александром Педаном, а во втором полуфинале услышим его с комиком Владом Кураном.

Второй полуфинал Евровидения-2025: смотрите онлайн-трансляцию

Порядок выступлений полуфиналистов

Австралия: Go-Jo – Milkshake Man Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli Ирландия: EMMY – Laika Party Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi Армения: Parg – SURVIVOR Австрия: JJ – Wasted Love Греция: Клавдия – Asteromata Литва: Katarsis – Tavo akys Мальта: Мириана Конте – SERVING Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom Дания: Sissal – Hallucination Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise Сербия: Princ – Mila Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME

Порядок выступлений во 2 полуфинале / Фото из инстаграма Евровидения

Напомним, во втором полуфинале голосуют только те страны, которые выступают. Для Украины голосование в этот вечер закрыто. Мы сможем поддержать своих фаворитов уже в финале, который состоится 17 мая.