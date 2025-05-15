Традиционно, прямой эфир начался в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию можно посмотреть на платформах Общественного Вещания, а также на ютуб-канале Евровидения, сообщает Show24.
Интересно Евровидение-2025: текстовая трансляция первого полуфинала песенного конкурса
Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2025
Неизменным комментатором Евровидения является Тимур Мирошниченко, однако в этом году к нему в студии присоединяются звездные коллеги. В первом полуфинале Тимур комментировал конкурс вместе с ведущим Александром Педаном, а во втором полуфинале услышим его с комиком Владом Кураном.
Второй полуфинал Евровидения-2025: смотрите онлайн-трансляцию
Порядок выступлений полуфиналистов
- Австралия: Go-Jo – Milkshake Man
- Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli
- Ирландия: EMMY – Laika Party
- Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Армения: Parg – SURVIVOR
- Австрия: JJ – Wasted Love
- Греция: Клавдия – Asteromata
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Мальта: Мириана Конте – SERVING
- Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom
- Дания: Sissal – Hallucination
- Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
- Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise
- Сербия: Princ – Mila
- Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME
Порядок выступлений во 2 полуфинале / Фото из инстаграма Евровидения
Напомним, во втором полуфинале голосуют только те страны, которые выступают. Для Украины голосование в этот вечер закрыто. Мы сможем поддержать своих фаворитов уже в финале, который состоится 17 мая.