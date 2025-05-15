Традиційно, прямий етер розпочався о 22:00 за київським часом. Трансляцію можна подивитися на платформах Суспільного Мовлення, а також на ютуб-каналі Євробачення, повідомляє Show24.
Цікаво Євробачення-2025: текстова трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу
Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення-2025
Незмінним коментатором Євробачення є Тімур Мірошниченко, однак цього року до нього в студії приєднуються зіркові колеги. У першому півфіналі Тімур коментував конкурс разом з ведучим Олександром Педаном, а в другому півфіналі почуємо його з коміком Владом Кураном.
Другий півфінал Євробачення-2025: дивіться онлайн-трансляцію
Порядок виступів півфіналістів
- Австралія: Go-Jo – Milkshake Man
- Чорногорія: Ніна Жижич – Dobrodošli
- Ірландія: EMMY – Laika Party
- Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Вірменія: Parg – SURVIVOR
- Австрія: JJ – Wasted Love
- Греція: Клавдія – Asteromata
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Мальта: Міріана Конте – SERVING
- Грузія: Маріам Шенгелія – Freedom
- Данія: Sissal – Hallucination
- Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
- Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise
- Сербія: Princ – Mila
- Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME
Порядок виступів у 2 півфіналі / Фото з інстаграму Євробачення
Нагадаємо, у другому півфіналі голосують лише ті країни, які виступають. Для України голосування цього вечора закрите. Ми зможемо підтримати своїх фаворитів вже у фіналі, який відбудеться 17 травня.