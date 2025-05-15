Традиційно, прямий етер розпочався о 22:00 за київським часом. Трансляцію можна подивитися на платформах Суспільного Мовлення, а також на ютуб-каналі Євробачення, повідомляє Show24.

Цікаво Євробачення-2025: текстова трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу

Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення-2025

Незмінним коментатором Євробачення є Тімур Мірошниченко, однак цього року до нього в студії приєднуються зіркові колеги. У першому півфіналі Тімур коментував конкурс разом з ведучим Олександром Педаном, а в другому півфіналі почуємо його з коміком Владом Кураном.

Другий півфінал Євробачення-2025: дивіться онлайн-трансляцію

Порядок виступів півфіналістів

Австралія: Go-Jo – Milkshake Man Чорногорія: Ніна Жижич – Dobrodošli Ірландія: EMMY – Laika Party Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi Вірменія: Parg – SURVIVOR Австрія: JJ – Wasted Love Греція: Клавдія – Asteromata Литва: Katarsis – Tavo akys Мальта: Міріана Конте – SERVING Грузія: Маріам Шенгелія – Freedom Данія: Sissal – Hallucination Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise Сербія: Princ – Mila Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME

Порядок виступів у 2 півфіналі / Фото з інстаграму Євробачення

Нагадаємо, у другому півфіналі голосують лише ті країни, які виступають. Для України голосування цього вечора закрите. Ми зможемо підтримати своїх фаворитів вже у фіналі, який відбудеться 17 травня.