Представниця Болгарії, пісню для якої написав друг путініста Кіркорова, виступила на Євробаченні
Розпочався другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення, який цьогоріч святкує 70-річний ювілей. Сьогодні глядачі побачать виступ України, яку представляє LELÉKA з треком Ridnym.
Відкрила шоу представниця Болгарії Dara. На сайті 24 Каналу читайте, чому за неї українцям не варто голосувати.
Dara представила для Євробачення-2026 запальну пісню Bangaranga, одним з авторів якої є грецький композитор Дімітріс Контопулос – багаторічний друг путініста Філіпа Кіркорова.
На сцену разом з Dara вийшли танцюристи. Публіка у залі зустріла співачку гучними оплесками. Наразі букмекери прогнозують представниці Болгарії 8 місце, йдеться на сайті eurovisionworld.
Dara – одна з найвідоміших попвиконавиць у Болгарії. Найбільш відомі пісні співачки: Thunder, Call Me та Mr. Rover, вони тижнями очолювали чарти. Кілька її хітів займали перше місце в болгарському чарті Bulgarian Airplay Chart.
Пісні та відео Dara зібрали понад 80 мільйонів прослуховувань і переглядів. Вона підтримувала нове покоління музикантів як менторка у The Voice of Bulgaria у 2021 та 2022 роках.
У 2025 році артистка випустила альбом ADHDARA.
Які країни вже пройшли у гранд-фінал Євробачення-2026?
Нагадаємо, що 12 травня відбувся перший півфінал Євробачення-2026.
За результатами голосування до гранд-фіналу пройшли 10 країн: Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. Португалія, Грузія, Чорногорія, Естонія та Сан-Марино вибули з конкурсу.
До гранд-фіналу автоматично проходять країни Великої п'ятірки: Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія. Іспанія цьогоріч відмовилась від участі через те, що Європейський мовний союз (EBU) допустив Ізраїль. Також місце у гранд-фіналі гарантовано країні-господарці, тобто Австрії.