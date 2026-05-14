Розпочався другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення, який цьогоріч святкує 70-річний ювілей. Сьогодні глядачі побачать виступ України, яку представляє LELÉKA з треком Ridnym.

Відкрила шоу представниця Болгарії Dara. На сайті 24 Каналу читайте, чому за неї українцям не варто голосувати.

Dara представила для Євробачення-2026 запальну пісню Bangaranga, одним з авторів якої є грецький композитор Дімітріс Контопулос – багаторічний друг путініста Філіпа Кіркорова.

На сцену разом з Dara вийшли танцюристи. Публіка у залі зустріла співачку гучними оплесками. Наразі букмекери прогнозують представниці Болгарії 8 місце, йдеться на сайті eurovisionworld.

Dara – одна з найвідоміших попвиконавиць у Болгарії. Найбільш відомі пісні співачки: Thunder, Call Me та Mr. Rover, вони тижнями очолювали чарти. Кілька її хітів займали перше місце в болгарському чарті Bulgarian Airplay Chart.

Пісні та відео Dara зібрали понад 80 мільйонів прослуховувань і переглядів. Вона підтримувала нове покоління музикантів як менторка у The Voice of Bulgaria у 2021 та 2022 роках.

У 2025 році артистка випустила альбом ADHDARA.

