Дружина Віктора Павліка зробила ще одну пластичну операцію: перші кадри з лікарні
- Катерина Репяхова, дружина Віктора Павліка, зробила ментопластику, та показала перші кадри з лікарні.
- Репяхова пояснила, що обрала ментопластику через її довготривалий ефект у порівнянні з філерами, які потребують регулярних процедур.
- Вона зазначила, що пластичні операції для неї – це про вдосконалення та внутрішні зміни.
Катерина Репяхова повідомила, що зробила пластичну операцію на обличчі. Дружина Віктора Павліка зізналась, що це було однією з її мрій.
Дружина українського співака Віктора Павліка розповіла, що знову наважилась лягти під ніж хірурга. Вона показала перші кадри з лікарні в інстаграм-сторіз, передає Show24.
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Катерина Репяхова зробила ментопластику. Блогерка розповіла, що після операції почувається добре. Це була ще одна її мрія, – тепер вона здійснилась.
Катерина Репяхова зробила операцію: відео
Додамо, ментопластика – це операція зі зменшення або збільшення розмірів підборіддя та корекція його форми. Її роблять і для естетики, і для усунення деформацій.
Дружина артиста пояснила, чому вирішила зробити операцію, а не коригувати розмір підборіддя філером.
"Ментопластика раз і на все життя, а філер треба колоти кожні 6 – 12 місяців. З пластикою – більш виразні зміни, а з філером – мінімальні. Зробити підборіддя було моєю мрією ще до ринопластики, але рино зробила в першу чергу під впливом хейтерів. Хейтери роблять нас кращими", – підсумувала Катерина Репяхова.
Катерина Репяхова зробила пластичну операцію / Колаж Show 24
Блогерка додала, що реабілітація триватиме не так довго, як після ринопластики. Вона зазначила, що пластичні операції для неї – це про вдосконалення та насамперед внутрішні зміни.
Які ще операції робила Катерина Репяхова
- Раніше Катерина Репяхова робила ринопластику – змінювала форму носа. За цю операцію вона заплатила більш як 3,5 тисячі євро.
- Минулого року зіркова дружина перенесла пластику та лікування ерозії шийки матки.
- Також блогерка у 29 років вперше наважилась на ін'єкції краси. Їй вкололи ботокс у зону чола міжбрів'я і довкола очей.