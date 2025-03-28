Дружина Віктора Павліка зробила ще одну пластичну операцію: перші кадри з лікарні

Катерина Репяхова повідомила, що зробила пластичну операцію на обличчі. Дружина Віктора Павліка зізналась, що це було однією з її мрій.

Дружина українського співака Віктора Павліка розповіла, що знову наважилась лягти під ніж хірурга. Вона показала перші кадри з лікарні в інстаграм-сторіз, передає Show24.

Цікаво Відомий візажист Єгор Андрюшин розповів, чи були складнощі у роботі з зірками

Катерина Репяхова зробила ментопластику. Блогерка розповіла, що після операції почувається добре. Це була ще одна її мрія, – тепер вона здійснилась.

Катерина Репяхова зробила операцію: відео

Додамо, ментопластика – це операція зі зменшення або збільшення розмірів підборіддя та корекція його форми. Її роблять і для естетики, і для усунення деформацій.

Дружина артиста пояснила, чому вирішила зробити операцію, а не коригувати розмір підборіддя філером.

"Ментопластика раз і на все життя, а філер треба колоти кожні 6 – 12 місяців. З пластикою – більш виразні зміни, а з філером – мінімальні. Зробити підборіддя було моєю мрією ще до ринопластики, але рино зробила в першу чергу під впливом хейтерів. Хейтери роблять нас кращими", – підсумувала Катерина Репяхова.



Катерина Репяхова зробила пластичну операцію / Колаж Show 24

Блогерка додала, що реабілітація триватиме не так довго, як після ринопластики. Вона зазначила, що пластичні операції для неї – це про вдосконалення та насамперед внутрішні зміни.

Які ще операції робила Катерина Репяхова