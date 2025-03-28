Жена украинского певца Виктора Павлика рассказала, что снова решилась лечь под нож хирурга. Она показала первые кадры из больницы в инстаграм-сториз, передает Show24.
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Екатерина Репяхова сделала ментопластику. Блогер рассказала, что после операции чувствует себя хорошо. Это была еще одна ее мечта, – теперь она осуществилась.
Екатерина Репяхова сделала операцию: видео
Добавим, ментопластика – это операция по уменьшению или увеличению размеров подбородка и коррекция его формы. Ее делают и для эстетики, и для устранения деформаций.
Жена артиста объяснила, почему решила сделать операцию, а не корректировать размер подбородка филлером.
"Ментопластика раз и на всю жизнь, а филлер надо колоть каждые 6 – 12 месяцев. С пластикой – более выразительные изменения, а с филлером – минимальные. Сделать подбородок было моей мечтой еще до ринопластики, но рино сделала в первую очередь под влиянием хейтеров. Хейтеры делают нас лучше", – подытожила Екатерина Репяхова.
Екатерина Репяхова сделала пластическую операцию / Коллаж Show 24
Блогер добавила, что реабилитация продлится не так долго, как после ринопластики. Она отметила, что пластические операции для нее – это о совершенствовании и прежде всего внутренних изменениях.
Какие еще операции делала Екатерина Репяхова
- Ранее Екатерина Репяхова делала ринопластику – меняла форму носа. За эту операцию она заплатила более 3,5 тысяч евро.
- В прошлом году звездная жена перенесла пластику и лечение эрозии шейки матки.
- Также блогерша в 29 лет впервые решилась на инъекции красоты. Ей вкололи ботокс в зону лба межбровья и вокруг глаз.