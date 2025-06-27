Дружина Віктора Павліка зробила пластичну операцію і показала, що в собі змінила

Дружина українського співака Віктора Павліка показалася в лікарні. Катерина Репяхова розповіла, що знову наважилась лягти під ніж хірурга.

Катерина Репяхова зробила ліпофілінг – пластичну операцію, під час якої жирові тканини з однієї частини тіла пацієнта пересаджують в іншу. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

До слова Це не аутизм, – дружина Віктора Павліка відверто розповіла про рідкісний розлад у сина

Дружина Віктора Павліка змінила підборіддя, зокрема, прибрала ямку над ним. Вона показала, який мала вигляд до операції та результат після неї.

Доводимо до ідеалу моє підборіддя. Робили ліпофілінг. Прибрали ямку. Взяли жир з ноги й додали над підборіддям. Тепер цієї ямки немає,

– поділилась Катерина Репяхова.



Катерина Реп'яхова до і після / Фото з інстаграм-сторіз

Які ще операції зробила дружина Павліка