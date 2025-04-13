Віктор Павлік зізнався, що був проти пластичних операцій дружини Катерини. Про це пише Show 24 з посиланням на "Ближче до зірок".
До слова Ситуація була критичною: Віктор Павлік уперше прокоментував складну операцію на серці
Музикант поділився, що залишається при своїй думці – він негативно ставиться до змін у тілі. Але додав, що не може забороняти щось дружині.
Мене ж ніхто не питає, в цілому. Моя думка з самого початку, – я не прихильник того, щоб втручатися у тіло. Я знаю, що вона все одно не послухається мене. Я казав, що не треба, але вона, звичайно, то зробила. І мама їй не заборонить, і я не можу заборонити. Така її врода. Така її натура, що якщо вона вирішила щось робити, то вона це робить,
– розповів Віктор Павлік.
Які операції перенесла Катерина Репяхова
- Катерина Репяхова робила ринопластику (зміна форми носа), а також перенесла пластику та лікування ерозії шийки матки.
- Нещодавно зіркова дружина наважилась на ще одну операцію – ментопластику. Це операція зі зменшення або збільшення розмірів підборіддя.