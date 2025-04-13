Віктор Павлік зізнався, що був проти пластичних операцій дружини Катерини. Про це пише Show 24 з посиланням на "Ближче до зірок".

До слова Ситуація була критичною: Віктор Павлік уперше прокоментував складну операцію на серці

Музикант поділився, що залишається при своїй думці – він негативно ставиться до змін у тілі. Але додав, що не може забороняти щось дружині.

Мене ж ніхто не питає, в цілому. Моя думка з самого початку, – я не прихильник того, щоб втручатися у тіло. Я знаю, що вона все одно не послухається мене. Я казав, що не треба, але вона, звичайно, то зробила. І мама їй не заборонить, і я не можу заборонити. Така її врода. Така її натура, що якщо вона вирішила щось робити, то вона це робить,

– розповів Віктор Павлік.

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