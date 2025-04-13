Виктор Павлик признался, что был против пластических операций жены Екатерины. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Ближе к звездам".
К слову Ситуация была критической: Виктор Павлик впервые прокомментировал сложную операцию на сердце
Музыкант поделился, что остается при своем мнении – он негативно относится к изменениям в теле. Но добавил, что не может запрещать что-то жене.
Меня же никто не спрашивает, в целом. Мое мнение с самого начала, – я не сторонник того, чтобы вмешиваться в тело. Я знаю, что она все равно не послушается меня. Я говорил, что не надо, но она, конечно, то сделала. И мама ей не запретит, и я не могу запретить. Такая ее красота. Такая ее натура, что если она решила что-то делать, то она это делает,
– рассказал Виктор Павлик.
Какие операции перенесла Екатерина Репяхова
- Екатерина Репяхова делала ринопластику (изменение формы носа), а также перенесла пластику и лечение эрозии шейки матки.
- Недавно звездная жена решилась на еще одну операцию – ментопластику. Это операция по уменьшению или увеличению размеров подбородка.