Виктор Павлик признался, что был против пластических операций жены Екатерины. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Ближе к звездам".

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Музыкант поделился, что остается при своем мнении – он негативно относится к изменениям в теле. Но добавил, что не может запрещать что-то жене.

Меня же никто не спрашивает, в целом. Мое мнение с самого начала, – я не сторонник того, чтобы вмешиваться в тело. Я знаю, что она все равно не послушается меня. Я говорил, что не надо, но она, конечно, то сделала. И мама ей не запретит, и я не могу запретить. Такая ее красота. Такая ее натура, что если она решила что-то делать, то она это делает,

– рассказал Виктор Павлик.

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