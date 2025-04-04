Віктор Павлік розповів, що операція на серці була дуже складною. Про це пише Show 24 з посиланням на "1+1".

До слова Романтична прем'єра: Віктор Павлік з дружиною з'явилися у новому кліпі та зачарували мережу

Операція була непростою – серце зупиняли на 40 хвилин, а загалом вона тривала близько 4 годин. Лікарі довго не могли запустити дихання. Потім розпочався непростий період реабілітації, який тривав майже три місяці,

– поділився артист.

Віктор Павлік розповів, що відновлювався у санаторії в Закарпатті. Він займався лікувальною фізкультурою, дихальними вправами, відвідував басейн, ходив щодня по кілька кілометрів. Шов після операцій болів близько двох місяців, що завдавало артисту дискомфорту. Але поступово біль вщух, тому зараз зі здоров'ям музиканта все гаразд.



Віктор Павлік / Фото з інстаграму Віктора Павліка

Що спричинило операцію

Віктор Павлік зізнався, що мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Після різкого занурення в холодну воду він ледь не знепритомнів, тому звернувся до лікаря. Спеціалісти повідомили, що операцію слід робити терміново.

Після обстеження з'ясувалося, що ситуація критична і що без операції я зможу прожити максимум пів року. Кажуть, бували випадки, коли пацієнти з таким діагнозом виходили з лікарні, сідали на автобусній зупинці – і серце просто зупинялося. Тому, я вдячний долі, що вчасно звернувся за допомогою,

– поділився співак.

Павлік додав, що два тижні перебував під наглядом лікарів, перш ніж повернутись до активного життя. Зараз він вже займається музикою, виступає на концертах. До слова, 4 квітня артист потішив новою романтичною прем'єрою – випустив пісню-присвяту дружині.

"Єдине що, коли лежу в тиші перед сном, відчуваю легке металеве постукування всередині. Але це лише нагадування про пережите", – підсумував музикант.