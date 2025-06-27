Екатерина Репяхова сделала липофилинг – пластическую операцию, во время которой жировые ткани из одной части тела пациента пересаживают в другую. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
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Жена Виктора Павлика изменила подбородок, в частности, убрала ямку над ним. Она показала, как выглядела до операции и результат после нее.
Доводим до идеала мой подбородок. Делали липофилинг. Убрали ямку. Взяли жир с ноги и добавили над подбородком. Теперь этой ямки нет,
– поделилась Екатерина Репяхова.
Екатерина Репяхова до и после / Фото из инстаграм-сториз
Какие еще операции сделала жена Павлика
- Екатерина Репяхова ранее делала ринопластику (меняла форму носа), а также перенесла пластику и лечение эрозии шейки матки.
- В марте этого года звездная жена сделала еще одну операцию – ментопластику. Она изменила размер подбородка. Екатерина признавалась, что пластика для нее – это прежде всего о внутренних изменениях и совершенствовании.
- Виктор Павлик признавался, что что не является сторонником пластических операций жены. Однако он не может ей этого запрещать.