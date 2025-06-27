Екатерина Репяхова сделала липофилинг – пластическую операцию, во время которой жировые ткани из одной части тела пациента пересаживают в другую. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Жена Виктора Павлика изменила подбородок, в частности, убрала ямку над ним. Она показала, как выглядела до операции и результат после нее.

Доводим до идеала мой подбородок. Делали липофилинг. Убрали ямку. Взяли жир с ноги и добавили над подбородком. Теперь этой ямки нет,

– поделилась Екатерина Репяхова.



Екатерина Репяхова до и после / Фото из инстаграм-сториз

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