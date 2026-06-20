Обручка за майже мільйон: дружина Остапчука приголомшила ціною своєї прикраси Tiffany

Навесні 2024 року шоумен Володимир Остапчук спонтанно одружився зі своєю коханою Катериною. Пара не робила пишного весілля і просто вирішила розписатися.

Водночас увагу підписників привернула обручка Катерини – її вартість навіть порівнювали з ціною автомобіля. Тепер сама Катерина розкрила ціну прикраса. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

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Обручка від Tiffany, як у Катерини Остапчук, коштує 22 200 доларів – це близько 996 448 гривень за поточним курсом.

Дружина Остапчука показала свою обручку / Фото з її інстаграму

Катерина розповідала, що, попри офіційний шлюб, їй хотілося традиційної пропозиції з обручкою від коханого. Згодом Володимир Остапчук здійснив її бажання.

Водночас Катерина зізналася, що трохи шкодує про вибір прикраси. За її словами, можливо, краще було б замовити каблучку у ювеліра з більшою каратністю за менші гроші. Однак вона додала, що мала "дитячий гештальт" саме на Tiffany.

Дружина Остапчука розкрила вартістю своєї обручки / Скриншот з інстаграм-сторіс

Історія стосунків Катерини та Володимира Остапчуків

Володимир Остапчук і Катерина познайомилися у 2022 році. Спочатку дівчина допомагала ведучому відновити доступ до його сторінки в інстаграмі. Згодом він не раз кликав її на побачення, але вона довго відмовлялася. Лише пізніше Катерина погодилася, і зрештою між ними почалися стосунки.

Початком стосунків Володимир і Катерина вважають 4 жовтня 2022 року – того ж дня, коли Остапчук офіційно розлучився з попередньою дружиною Христиною Горняк.

У березні 2024 року пара одружилася, а 10 грудня того ж року в них народився син Тимофій. Для Володимира це третя дитина, а для Катерини – перша.

Нещодавно Остапчуки емігрували до Канади. Перед переїздом Володимир і Катерина влаштували весільну фотосесію в заміському комплексі Edem Resort Medical & Spa біля Львова. Разом із ними був і їхній син Тимофій.