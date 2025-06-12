Дуа Ліпа підтвердила заручини з актором Каллумом Тернером

У грудні минулого року в мережі з'явилась інформація, що Дуа Ліпа виходить заміж за свого коханого Каллума Тернера. У свіжому інтерв'ю співачка підтвердила заручини з актором.

Радісною новиною Дуа Ліпа поділилась у розмові з British Vogue, передає Show 24. Вона зізналась, що це "дуже захопливо".

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Дуа Лупа розповіла, що Каллум Тернер замовив обручку після того, як порадився з її найкращими друзями та сестрою.

Я одержима цим. Це так схоже на мене. Приємно знати, що людина, з якою ти проведеш решту свого життя, дуже добре тебе знає,

– сказала співачка.

Пара поки не має планів щодо весілля. Дуа Лупа хоче завершити тур, а в Каллума Тернера зйомки. Співачка розповіла, що разом з коханим насолоджується цим періодом. Вона зізналась, що ніколи не думала про весілля та не мріяла про те, якою нареченою буде, але тепер зрозуміла важливість заручин.

Це рішення постаріти разом, побачити життя і просто, я не знаю, бути найкращими друзями назавжди – це справді особливе відчуття,

– поділилась Дуа Ліпа.

Дуа Ліпа з коханим / Фото з інстаграму співачки

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