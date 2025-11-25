Прослухала 451 заявку, – Джамала розповіла, як обирала учасників Нацвідбору

Учора, 24 листопада, українська публіка дізналась, хто з виконавців потрапив до лонглиста Нацвідбору-2026 на Євробачення. За словами Джамали, яка цього року є музичною продюсеркою, попереду ще дуже багато роботи.

Зірка поділилась як обирала потенційних кандидатів, а також відповіла про тих артистів, які вже брати участь у Нацвідборі, пише 24 Канал із посиланням на допис в інстаграмі.

Музична продюсерка пише, що три місяці присвятила себе на прослуховування демозаписів. Вона прослухала аж 451 заявку й обирала так, щоб артисти виступили не просто на Нацвідборі, а й потенційно на сцені Євробачення.

Під час голосування Джамала навіть сперечалась з командою Суспільного, однак залишилась приємно враженою від компетентності комісії. Ба більше, цей рік став для виконавиці особливим.

Цього року для себе я відкрила дуже багато нових артистів, яких вже не терпиться вам показати. І навіть тих, кого ви вже знали,

– зізналась переможниця Євробачення-2016.

Джамала / Фото з інстаграму артистки

Джамала зазначає, що у відборі важливий не так виконавець, як пісня. У цьогорічний лонглист потрапили співаки, які вже брали участь у Нацвідборах, та Jerry Heil, яка вже представляла Україну на співочій арені. Музична продюсерка переконана, що це нічого не означає, адже у цьому випадку головне, "чи їхній виступ буде гідний бути у шортлисті".

Наступний етап відбору – зробити з лонглиста шортлист.

Нас чекає багато роботи з піснями: відточування майстерності, пошук правильної форми, інколи – зміна слів. Але всі разом уже в лютому, сподіваюсь, ми оберемо найкращого,

– підсумувала Джамала.

До слова, уже можна подивитись, кого обрали комісія та Джамала для лонглиста Нацвідбору.

Головне про Нацвідбір-2026 на Євробачення