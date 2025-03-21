Джамала та Василіса Фролова зустрілися в ОАЕ: де вони побували

Телеведуча Василіса Фролова та співачка Джамала зустрілися в Абу-Дабі – столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Вони побували в мечеті шейха Заїда.

Про це стало відомо з інстаграмів Джамали та Василіси Фролової, пише Show 24. Вони поділились фотографіями з мечеті.

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Василіса Фролова трохи розповіла про мечеть шейха Заїда, яка є найбільшою в Об'єднаних Арабських Еміратах. За словами телеведучої, освітлення мечеті змінюється відповідно до фаз місячного циклу.

Найбільший у світі ручнотканий килим не просто прикрашає підлогу, а приховує візерунки-навігатори, за якими віряни інтуїтивно шикуються в ідеально рівні ряди. 12 тонна люстра-галактика з кришталю Swarovski мерехтить, створюючи ефект зоряного неба просто під куполом,

– розповіла Фролова.

Джамала та Фролова в мечеті шейха Заїда / Фото з інстаграму телеведучої:

Джамала мріяла побувати в мечеті шейха Заїда

Джамала поділилась, що мріяла побувати в Абу-Дамі та в мечеті шейха Заїда ще п'ятнадцять років тому, коли вперше приїхали в Об'єднані Арабські Емірати. Співачка хотіла побачити цю мечеть під час Рамадану – священного місяця для мусульман. Цьогоріч він розпочався 28 лютого.

Вона справді вражає своєю величчю та красою. Вона настільки велична і водночас проста, що створює відчуття затишку. У якийсь момент мені просто захотілося заплакати від почуттів, адже всюди панувала неймовірна умиротвореність,

– поділилась Джамала.

Джамала в мечеті шейха Заїда / Фото з інстаграму співачки:

Зазначимо, що Василіса Фролова з початку повномасштабного вторгнення живе у Дубаї разом з чоловіком та сином Родіоном. Телеведуча одружилася з Дмитром Котеленцем в Об'єднаних Арабських Еміратах.