Об этом стало известно из инстаграма Джамалы и Василисы Фроловой, пишет Show 24. Они поделились фотографиями с мечети.

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Василиса Фролова немного рассказала о мечети шейха Заида, которая является крупнейшей в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам телеведущей, освещение мечети меняется в соответствии с фазами лунного цикла.

Самый большой в мире ручнотканый ковер не просто украшает пол, а скрывает узоры-навигаторы, по которым верующие интуитивно выстраиваются в идеально ровные ряды. 12 тонная люстра-галактика из хрусталя Swarovski мерцает, создавая эффект звездного неба прямо под куполом,

– рассказала Фролова.

Джамала и Фролова в мечети шейха Заида / Фото из инстаграма телеведущей:

Джамала мечтала побывать в мечети шейха Заида

Джамала поделилась, что мечтала побывать в Абу-Даме и в мечети шейха Заида еще пятнадцать лет назад, когда впервые приехали в Объединенные Арабские Эмираты. Певица хотела увидеть эту мечеть во время Рамадана – священного месяца для мусульман. В этом году он начался 28 февраля.

Она действительно поражает своим величием и красотой. Она настолько величественная и одновременно простая, что создает ощущение уюта. В какой-то момент мне просто захотелось заплакать от чувств, ведь везде царила невероятная умиротворенность,

– поделилась Джамала.

Джамала в мечети шейха Заида / Фото из инстаграма певицы:

Отметим, что Василиса Фролова с начала полномасштабного вторжения живет в Дубае вместе с мужем и сыном Родионом. Телеведущая вышла замуж за Дмитрия Котеленца в Объединенных Арабских Эмиратах.