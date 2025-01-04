Справжнє ім'я моделі – Юлія Фролова. Родом вона з Харкова. Дівчина має середню музичну освіту, а також дві незакінчених вищих – три роки вчилась на соціолога, а три – на організатора шоу-програм. Свою кар'єру вона розпочинала з модельних конкурсів. Як складалась успішність Фролової та де вона сьогодні, читайте у матеріалі Show 24.

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Моделінг і телебачення

У 1995 році Василіса здобула звання "Віцекоролева Харкова", згодом стала дворазовою володаркою титулу "Miss Body beautiful of the world", а також працювала моделлю у паризькому та московському агентствах.

Телешоу "7 студія" стало для Фролової початком кар'єри телеведучої. У 2003 році отримала пропозицію роботи на телеканалі M1. Вона стала провідною ведучою у програмах "Guten Morgen", "Міністерство прем'єр", "ВАСЯ ON-LINE", "Shakанемо, baby", "Амазонки", її запрошували вести прямі етери конкурсів і шоу.

У 2010 році разом зі співаком Іваном Дорном здобула перемогу у програмі "Зірка+Зірка".

Іван Дорн і Василіса Фролова (шоу "Зірка+Зірка"): дивіться відео онлайн

Фролову запрошували вести корпоративи та суміжні святкові заходи, вона була ведучою першого сезону легендарного проєкту "Фабрика зірок". З жовтня 2009 вела рубрику "Хочу Євро", яку показували у межах програми "Шустер Live".

Ведучу можна пригадати ще з таких проєктів, як: "Африканські пристрасті", "Останній герой", "10 кроків до кохання", "Я люблю Україну", "Тітки на Шмотки", "Шоуманія" тощо.

Крім того, Василіса знімалась у російських й українських фільмах і серіалах: "Місяць-Одеса", "Ломбард", "Кастинг", "Герой мого часу" тощо. Деякий час працювала на "Радіо Аристократи" та "Радіо Весті".

Особисте життя

Василіса Фролова 11 років перебувала у стосунках з креативним директором Олександром Стрижельчиком. Вони побудували будинок й хотіли стати батьками, однак ведучій не вдавалось завагітніти. Пізніше у її житті з'явився Дмитро Котеленець від якого вона завагітніла. Після цієї події стосунки з попереднім коханим припинилися.

Упродовж всієї вагітності знаменитість приховувала нового обранця. Та згодом вийшла з Дмитром Котеленцем у світ.

Василіса Фролова і Дмитро Котеленець на YUNA-2021 / Фото видання INSIDER.UA, Олександр Зенченко

7 березня 2021 року ведуча вперше стала мамою. У пари народився син. Зазначимо, що після пологів жінка одразу показувала немовля у соцмережах, адже запевнила, що не є забобонною.

Син Василіси Фролової / Фото з інстаграму ведучої

Нещодавно стало відомо, що Василіса вийшла заміж за Дмитра. Пара побралася в Об'єднаних Арабських Еміратах.



Василіса Фролова вийшла заміж / Скриншот з інстаграм-сторіс

Де зараз і чим займається Василіса Фролова

З початку повномасштабної війни подружжя з сином живе в Дубаї. У 2022 році ведуча розповідала, що її чоловік робить проєкти для Warner Brothers.

Я перебуваю в дуже важкому емоційному стані, бо взагалі не звикла не працювати. Я ніколи не була так довго без роботи. В мене, звичайно, була якась там фінансова подушка, яка тут дуже стрімко зникла. Я просто перебуваю в дуже важкому стані, бо не можу знайти роботу,

– зізналась Василіса Фролова.

Згодом вона стала амбасадоркою нового ресторану української кухні YoY в Дубаї. Але пізніше Фролова повідомила про припинення співпраці.

Василіса також розповідала, що планує поїхати до України, оскільки дуже сумує за рідним будинком. Однак, назвати конкретну дату, коли це станеться, не може.

Василіса Фролова про повернення до України / Скриншот з інстаграм-сторіс

Сьогодні у соцмережах ведуча ділиться кадрами життя за кордоном, відповідає на найпоширеніші запитання публіки та зазначає, що досі не може визначитись щодо того, як їй живеться у Дубаї.